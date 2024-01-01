洛加大買樓不停歇 再購入市區舊商場

Westside Pavilion。（取自Google Map）

五年前停業的Westside Pavilion，部分用地已經改建成辦公室，但另一半仍在閒置中。但洛杉磯媒體發現，洛杉磯加大 （UCLA）近日公告，準備購入Westside Pavilion的剩下部分。

Westside Pavilion的重新開發原由Hudson Pacific Properties與Macerich負責，專供Google 使用。但是沒消沒息過了五年，最近大手筆到處購地的洛杉磯加大反而看上這塊地。UCLA先前已經買下市區的Trust Building與瑪麗蒙特加州大學 （Marymount California University）的舊校區。

交易標的包括W. Pico Blvd 10800號至10830號，與10850號兩塊地皮，但是58萬平方呎用地的交易過程卻保密到家，包括交易金額不公開，以及洛杉磯加大強調在計畫通過CEQA環評前，都不會有進一步行動。

但仍不確定的是，原本由Macy's使用的地方，現已由GPI Cos.改建為24萬平方呎的辦公室，另一處由GPI Cos.改建中的立體停車場，是否包括在這次交易中。

對於Google來說，不論有沒有Westside Pavilion，他們在洛杉磯地區的腹地也已經夠大了，除了Google與YouTube在 普拉亞維斯塔（Playa Vista）的Hughes Aircraft辦公區，還有附近的12英畝地皮準備開發。