我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

洛加大買樓不停歇 再購入市區舊商場

編譯胡立宗／綜合報導
Westside Pavilion。（取自Google Map）
Westside Pavilion。（取自Google Map）

五年前停業的Westside Pavilion，部分用地已經改建成辦公室，但另一半仍在閒置中。但洛杉磯媒體發現，洛杉磯加大（UCLA）近日公告，準備購入Westside Pavilion的剩下部分。

Westside Pavilion的重新開發原由Hudson Pacific Properties與Macerich負責，專供Google使用。但是沒消沒息過了五年，最近大手筆到處購地的洛杉磯加大反而看上這塊地。UCLA先前已經買下市區的Trust Building與瑪麗蒙特加州大學（Marymount California University）的舊校區。

交易標的包括W. Pico Blvd 10800號至10830號，與10850號兩塊地皮，但是58萬平方呎用地的交易過程卻保密到家，包括交易金額不公開，以及洛杉磯加大強調在計畫通過CEQA環評前，都不會有進一步行動。

但仍不確定的是，原本由Macy's使用的地方，現已由GPI Cos.改建為24萬平方呎的辦公室，另一處由GPI Cos.改建中的立體停車場，是否包括在這次交易中。

對於Google來說，不論有沒有Westside Pavilion，他們在洛杉磯地區的腹地也已經夠大了，除了Google與YouTube在 普拉亞維斯塔（Playa Vista）的Hughes Aircraft辦公區，還有附近的12英畝地皮準備開發。

洛杉磯加大 Google 加州大學

上一則

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

下一則

聯邦地區法院裁定 X須揭露言論審核標準

延伸閱讀

西雅圖公共運輸除夕免費搭乘 鼓勵民眾勿開車到市區

西雅圖公共運輸除夕免費搭乘 鼓勵民眾勿開車到市區
場邊人語／南有日援 北約韓員

場邊人語／南有日援 北約韓員
海濱煙花、音樂美食派對… 南加多場跨年倒數迎2024

海濱煙花、音樂美食派對… 南加多場跨年倒數迎2024
新冠疫情升溫 洛縣醫療院所重啟口罩令

新冠疫情升溫 洛縣醫療院所重啟口罩令
洛杉磯玫瑰花車遊行喜迎新年 馬術表演錦上添花

洛杉磯玫瑰花車遊行喜迎新年 馬術表演錦上添花
Google遊說費用大增 力阻新聞保護法

Google遊說費用大增 力阻新聞保護法

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高