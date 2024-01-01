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調音師黃學文 和好萊塢音樂家合作

記者張宏／洛杉磯報導
黃學文的數十名學生16日舉辦聖誕慈善鋼琴音樂會，學生年齡從四歲到20多歲不等。（黃學文提供）
黃學文的數十名學生16日舉辦聖誕慈善鋼琴音樂會，學生年齡從四歲到20多歲不等。（黃學文提供）

多年來一直幫助主流音樂家調音的華人調音師黃學文，2023年又和多名主流音樂家合作，且收購一台擁有18個鋼琴家簽名的知名鋼琴作為鎮店之寶。他說，去年喜事連連，他還有四名學生獲得鋼琴比賽金獎，令他感到非常欣慰。

黃學文每年都會舉辦慈善音樂會。獎勵表彰出色表現的學生。（黃學文提供）
黃學文每年都會舉辦慈善音樂會。獎勵表彰出色表現的學生。（黃學文提供）

黃學文來美國之前，曾在珠江鋼琴廠工作，在那裡他一路從搬運、木工做到調音車間主任。來美國後，他考取了Steinway&Sons音樂會調音藝術家文憑，同時獲得Steinway&Sons認證的專業鋼琴調音師。他說，調音是一門技術活，這些年他為許多的鋼琴家調音，每個人對音色的理解都不同，很難有符合每位音樂家的調音「公式」。去年他為好萊塢錄音棚調音，還為蕭邦音樂學院的院長等音樂家調琴。

曾為音樂廳使用，匯集18個鋼琴家簽名的鋼琴。（黃學文提供）
曾為音樂廳使用，匯集18個鋼琴家簽名的鋼琴。（黃學文提供）

黃學文從朋友處以高價收來一台名琴，讓他愛不釋手。他說，這一台1985年的鋼琴，之前曾為音樂廳使用，每個在音樂廳表演過的鋼琴家都會在上面簽名，因此已匯集18個鋼琴家的簽名。為鑑別鋼琴家的名字，他還特別找博物館的人幫忙翻譯，不過目前只查到七個人的名字。這台鋼琴經過他的調音和修整，如今已成為他的鎮店之寶。

黃學文的數十名學生上月16日舉辦聖誕慈善鋼琴音樂會，學生年齡從四歲到20多歲不等，大家展示各自的鋼琴技巧。黃學文表示，在去年底的音樂會，不少小朋友雖只學習一兩年時間，但是表現很讓人驕傲。老師在授課時都是一對一教學，他希望小朋友能更享受音樂。疫情後華人區學習鋼琴的意願還是很強烈，他日前成立美國國際音樂中心，希望培養更多鋼琴人才。

天普市市長文尚丞（William Man，左）為黃學文頒發感謝狀，感謝他多年在天...
天普市市長文尚丞（William Man，左）為黃學文頒發感謝狀，感謝他多年在天普市培養鋼琴人才。（黃學文提供）

天普市市長文尚丞（William Man）在活動中為黃學文頒發感謝狀，感謝他多年在天普市培養鋼琴人才以及在調音領域做出的貢獻。

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