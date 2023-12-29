國會眾議員趙美心：明年續推亞裔關鍵法案 擴及環境、兒童健保

國會眾議員趙美心表示，展望明年，除了持續關心社區，也要將焦點擴大到環境與兒童健保。（取材自趙美心臉書）

代表加州國會28選區的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）接受本報專訪時表示，2023年她推動許多和亞裔 社區相關的法案，維護權益；展望明年，她除了持續關心社區，也要將焦點擴大到環境與兒童健保。

過去一年，美國社會中亞裔社區發生了很多事，包括蒙特利公園市新年槍案、社會和政治領域對華人 的歧視等。解決這些問題，除了人們道德和認識上的改進，還需要法律層面的規範。

趙美心指出，很多工作是延續性的，2023至2024年間影響亞裔社區的關鍵法案中，有阻擋州立法禁止華人買房買地、有關注華裔社區心理健康，也有停止對台美投資雙重課稅法條，層面廣泛。

除了這些關乎亞裔群體利益的法案，趙美心還介紹了2024年的工作展望和重點，包括將聖蓋博山更大區域畫為國家保護區（San Gabriel Mountains National Monument），減少兒童健保費用、網路普及等領域。趙美心還對如今邊境偷渡客氾濫做出了評價。

趙美心是美國歷史上第一位當選為國會眾議員的華裔女性。她的從政之路是一步一腳印，從南加州華人聚集的城市，逐漸走向聯邦眾議院。趙美心最早服務於公職是在1985年，她那年當選為嘉偉學區的教委。之後，她當選為蒙特利公園市（Monterey Park）市議員，擔任市長三次。此後，她當選為加州眾議員，後被選為加州平稅局（State Board of Equalization）委員。2009年，她當選為美國國會眾議員。

趙美心所代表的加州國會28選區，涵蓋華人聚集的眾多城市，包括巴沙迪那市（Pasadena）、阿罕布拉（Alhambra）、蒙特利公園市、亞凱迪亞、羅斯密等。以下是訪談整理：

國會眾議員趙美心(右)與拜登總統合影。（趙美心辦公室提供）

問：可否介紹一下你在這兩年提出了哪些關乎亞裔利益的重要提案？

答：目前佛州政府正在試圖通過禁止包括中國人在州內買地產的法案。這種法案在美國很多州都有提出，路易斯安那州和阿拉巴馬州都已經通過了類似法案。這是對華人的歧視。我提出的法案，是要在聯邦層面立法阻止州政府實行這樣的法案。

第二個重要法案是「消除社區精神健康困境法案」（Stop Mental Health Stigma in Our Communities Act），蒙市新年槍擊案反映了亞裔社區精神、心理健康的需求，該法案將深入亞太裔社區，加深對該群體精神健康方面的了解和教育。

第三個法案是「防止東南亞難民被遞解出境法案」（Southeast Asian Deportation Relief Act）。該法案將保護1萬5000多名在2008年前來美的難民不被遞解出境，並為2000多名已經被驅逐出境的東南亞難民尋求重返美國的道路。

第四個法案是重提「移民親屬團聚法案」（Reuniting Families Act）。如今，包括亞裔移民在內的眾多移民在辦理親屬移民時被排期所困，美國每年甚至有沒有用掉的親屬移民名額被浪費。該法案旨在改善這一現狀，加速親屬移民的步伐。

第五項是聯合推動了舉行美國「排華法案」廢止80周年紀念典禮的決議。第六個是改變目前台美之間投資需要雙重繳稅的現狀。如果該法案通過，將有利於在台灣投資、工作的美國個人和企業。法案通過後，還需要兩國進一步商討具體減稅方案。

趙美心關注的相關亞裔權益法案(2023至2024年提出)(資料來源：採訪整理 王若然/製表)

問：2024年你的重點工作內容有哪些？

答：在地方上，我將繼續推進擴大聖蓋博山脈的保護區。歐巴馬總統時期，我成功將聖蓋博山脈30萬畝地區申請為國家保護區，如今我與地方官員共同努力，爭取將剩下的10萬多畝地申請為國家保護區。這對於拜登總統來說是雙贏，因為他的目標是在2030年前，增加更多國家保護區。

其他主要工作還包括繼續努力減少移民案件的積壓；防止在1月初政府關門；持續推進低價兒童醫保；持續為低收入家庭提供廉價網路費。目前政府為符合資格的家庭提供每月30元的網路優惠，不過該優惠將在2024年截止。我會爭取延續該項優惠計畫。

問：如何看待在過去一年美墨邊境有大量非法移民 湧進，其中不乏華人？

答：在過去一年，看到有那麼多華裔非法移民偷渡入境，讓我很震驚。一方面，這反映了當下的中國環境讓很多人不滿，想要逃離；另一方面，我們要增加服務，幫助那些尋求庇護的民眾。現在的情況是，這些尋求庇護的人，要等很多年才輪到移民官受理他們的案件。因為移民官不夠，庇護案子的積壓很嚴重。我們要增加人手，讓真的有庇護需求的華人得到政治庇護。

問：在國會工作是怎麼樣的？

答：在國會每天都很緊張，行程滿滿。不是在工作，就是在工作的路上。在國會，有各種聽證會，個人及團體會議，法案投票。為了趕時間，我真的要跑步穿梭在其中。在國會讓人精神緊張的另一個原因是投票可能在任何時間開啟。當他們在四樓開始投票時，你就要放下手中的一切，趕到現場投票，因為投票不等人，只有一次機會。