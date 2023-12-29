中華會館換屆4首長全連任 元旦宣誓就職

中華會館四首長連任，駐洛杉磯台北經文處副領事車懿恬（左一）、組長葉立傑（左四）及洛僑中心主任陳敏永（右一）致賀。（中華會館提供）

成立於1889年的羅省中華會館，近日舉辦2024年主席及監事長選舉，現任四首長李金生、司徒展環、胡卓球及林鐘博，在沒有競爭對手情況中順利連任。李金生表示，中華會館有良好的根基與資源，明年是中華會館成立135週年，期望與校董會、福僑會、福地會攜手合作，再闖新里程。

羅省中華會館按照組織章程，每年12月為翌年之主席、監事長及轄下校董會、福僑會、福地會職位進行改選。由於今年正副主席李金生、司徒展環；正副監事長胡卓球、林鐘博，均沒有競爭對手，兩個晚上的改選過程中，分別由理事會及監事會成員以掌聲通過順利連任。

2024年中華會館理事會成員為：中文秘書楊得成、副中文秘書黄瑞婉、英文秘書馬劉愛瓊、副英文秘書關質聰、財政張鵬輝、副財政鄺偉生、核數朱柏田、副核數伍堅偉。監事會內閣為：中文秘書李嫈嫈、 副中文秘書黃勇華、英文秘書張展 鵬、副英文秘書黃惠邦、核數張愛蓮、副核數伍雁娟。

羅省中華會館轄下校董會、福僑會、福地會經過改選後，2024年校董會會長馬培道、副會長廖美華；福僑會會長羅淑珍、副會長林慧懿；福地會會長伍子行、副會長黃惠邦。

李金生表示，羅省中華會館將於2024年元旦上午11時在會館前舉行升旗典禮，然後前往中山廣場向國父孫中山銅像獻花；全體理監事屆時還將在下午4時於會館大禮堂宣誓就職，晚6時在金龍酒家慶祝元旦暨就職晚宴，歡迎僑團首長踴躍參加，共襄盛會。