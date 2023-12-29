玫瑰花車遊行前夜 酒店工人罷工

巴沙迪那市的希爾頓酒店及凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place）工人將在新年夜（12月31日晚）進行要求加薪的遊行。（Unite Here Local 11推特）

巴沙迪那（Pasadena）新年夜不僅有花車遊行，還有酒店工人罷工 遊行。根據CNS新聞網站，巴沙迪那市的希爾頓酒店與凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place）的工人，將在新年夜（12月31日晚）進行要求加薪的遊行。

根據該區的酒店員工工會「Unite Here Local 11」，員工們的主要訴求是增加薪水，以應對洛杉磯地區不斷上漲的生活成本，如醫療保險 、房價等。「Unite Here Local 11」工會曾策劃今年夏季以來南加州 與亞利桑納州的酒店員工遊行。

巴沙迪那希爾頓酒店管理方Aimbridge Hospitality還未對CNS的提問發表意見。而凱悅嘉軒酒店表示，當天沒有人可以對罷工發表評論。

巴沙迪那將於2024年1月1日舉行玫瑰花車遊行，萬眾矚目，許多民眾通常會在遊行前夜就在道路兩邊佔地，以便獲得更好的觀看遊行的位置。根據酒店工會，本次兩大酒店的員工罷工，可能會影響前來觀看花車旅客的入住。

巴沙迪那市府發言人Lisa Derderian表示，市府會持續與工會溝通，讓他們通過合法和安全的方式進行罷工遊行，以履行他們的言論自由。」Lisa Derderian說，公共安全是市府關注的頭等大事，市府有責任保護公眾健康和安全。「我們會對玫瑰花車遊行期間發生的一切遊行、集會有所準備。希望那些不懷好意的團伙尊重和理解法律，讓當天成千上萬的旅客可以享受玫瑰花車遊行。」