洛縣警局與美中工商協會 2.7萬元捐特奧

洛杉磯縣警局(LASD)與美中工商協會攜手於19日為給南加州特奧分會捐出善款兩萬七千元。(張國興提供)

洛杉磯 縣警局(LASD)與美中工商協會攜手於19日向南加 州特奧分會捐出善款2.7萬元。這筆善款由美中工商協會理事及會員齊力捐贈,盼望能幫助南加特奧運動員有更好發展,也是聖誕前夕,華人 社區向特奧送去的節日溫暖。

捐贈儀式由洛杉磯縣警隊長Ernest Bille、美中工商協會會長林寧國與其會員理事參與出席,特奧會南加分會主席兼執行長Kelly Pond和特奧運動員代表到場接受支票捐贈。

Kelly Pond表示,特奧運動員接受訓練與比賽都無需負擔任何費用,但為維持特奧分會的運作,每一筆善款對分會來說,都相當珍貴。

捐贈活動是由現任洛杉磯縣警局警長Robert Luna號召,由美中工商協會積極響應,短短幾天時間內,就籌得善款。Robert Luna在長堤(Long Beach)警局服務超過30年,與南加特奧分會關係緊密。如今他成為洛縣警長,仍不忘持續支持特奧分會。

美中工商協會現任榮譽主席、前任會長李世海表示,華人一直都願意照顧弱勢,近年來意識到華人在美國處境越發艱難,擔心會有排華浪潮再次出現,所以跟主流社會維持良好關係。