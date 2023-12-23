洛縣警局與美中工商協會 2.7萬元捐特奧
洛杉磯縣警局（LASD）與美中工商協會攜手於19日向南加州特奧分會捐出善款2.7萬元。這筆善款由美中工商協會理事及會員齊力捐贈，盼望能幫助南加特奧運動員有更好發展，也是聖誕前夕，華人社區向特奧送去的節日溫暖。
捐贈儀式由洛杉磯縣警隊長Ernest Bille、美中工商協會會長林寧國與其會員理事參與出席，特奧會南加分會主席兼執行長Kelly Pond和特奧運動員代表到場接受支票捐贈。
Kelly Pond表示，特奧運動員接受訓練與比賽都無需負擔任何費用，但為維持特奧分會的運作，每一筆善款對分會來說，都相當珍貴。
捐贈活動是由現任洛杉磯縣警局警長Robert Luna號召，由美中工商協會積極響應，短短幾天時間內，就籌得善款。Robert Luna在長堤（Long Beach）警局服務超過30年，與南加特奧分會關係緊密。如今他成為洛縣警長，仍不忘持續支持特奧分會。
美中工商協會現任榮譽主席、前任會長李世海表示，華人一直都願意照顧弱勢，近年來意識到華人在美國處境越發艱難，擔心會有排華浪潮再次出現，所以跟主流社會維持良好關係。
美中工商協會理事，同時也是2015年特奧會哈岡接待小組召集人張國興表示，特奧中心思想是「讓我贏! 若我不能贏，也請讓我勇敢嘗試」（Let me win. But if I cannot win, Let me be brave in the attempt）。看一個社會進步與否，就要看它如何對待弱勢團體。身為美中工商協會一員，看到會員們愛心不落人後，深受感動。
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