我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

洛縣警局與美中工商協會 2.7萬元捐特奧

記者張宏/洛杉磯報導
洛杉磯縣警局（LASD）與美中工商協會攜手於19日為給南加州特奧分會捐出善款兩萬七千元。（張國興提供）
洛杉磯縣警局（LASD）與美中工商協會攜手於19日為給南加州特奧分會捐出善款兩萬七千元。（張國興提供）

洛杉磯縣警局（LASD）與美中工商協會攜手於19日向南加州特奧分會捐出善款2.7萬元。這筆善款由美中工商協會理事及會員齊力捐贈，盼望能幫助南加特奧運動員有更好發展，也是聖誕前夕，華人社區向特奧送去的節日溫暖。

捐贈儀式由洛杉磯縣警隊長Ernest Bille、美中工商協會會長林寧國與其會員理事參與出席，特奧會南加分會主席兼執行長Kelly Pond和特奧運動員代表到場接受支票捐贈。

Kelly Pond表示，特奧運動員接受訓練與比賽都無需負擔任何費用，但為維持特奧分會的運作，每一筆善款對分會來說，都相當珍貴。

捐贈活動是由現任洛杉磯縣警局警長Robert Luna號召，由美中工商協會積極響應，短短幾天時間內，就籌得善款。Robert Luna在長堤（Long Beach）警局服務超過30年，與南加特奧分會關係緊密。如今他成為洛縣警長，仍不忘持續支持特奧分會。

美中工商協會現任榮譽主席、前任會長李世海表示，華人一直都願意照顧弱勢，近年來意識到華人在美國處境越發艱難，擔心會有排華浪潮再次出現，所以跟主流社會維持良好關係。

美中工商協會理事，同時也是2015年特奧會哈岡接待小組召集人張國興表示，特奧中心思想是「讓我贏! 若我不能贏，也請讓我勇敢嘗試」（Let me win. But if I cannot win, Let me be brave in the attempt）。看一個社會進步與否，就要看它如何對待弱勢團體。身為美中工商協會一員，看到會員們愛心不落人後，深受感動。

特奧運動員代表Jordan Wall（張國興提供）
特奧運動員代表Jordan Wall（張國興提供）

南加 洛杉磯 華人

上一則

ONT機場設入境註冊中心 加州第6個 通關更快

下一則

好市多Target買氣旺 華人忙採購 囤貨迎佳節

延伸閱讀

MLB／大谷翔平收NFL公羊隊球衣 網友笑：又轉隊了？

MLB／大谷翔平收NFL公羊隊球衣 網友笑：又轉隊了？
聖誕新年假期 洛杉磯機場迎400萬旅客 比去年增12%

聖誕新年假期 洛杉磯機場迎400萬旅客 比去年增12%
安大略國際機場啟用全新國際旅客入境註冊中心

安大略國際機場啟用全新國際旅客入境註冊中心
避雷擊風險 洛縣關閉麗浪多等海灘

避雷擊風險 洛縣關閉麗浪多等海灘
洛杉磯縣本周收集了7.17億加侖雨水

洛杉磯縣本周收集了7.17億加侖雨水
假期LAX搭機 停車使用促銷代碼 年底前折10%

假期LAX搭機 停車使用促銷代碼 年底前折10%

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
大量走線人等待非盈利組織的救濟。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

2023-12-18 14:25

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦