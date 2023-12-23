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年終車市促銷 看到骨折價

記者金維多／洛杉磯報導
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末是各大車商清庫存、衝銷量之際，祭出不少優惠，對於想入手一輛新車的民眾來說，無疑是好時機。部分新能源車，甚至大力推出「骨折價」（超優惠）。

南加華人小晨近期剛好有換車打算，他在去年車市高點因為家庭需求，加價入手一輛車；當時許多車不僅價格高，而且庫存還不足。今年整體的車市回落了不少，庫存也明顯增多，小晨想在年末促銷季換一輛新車，然後把舊車拿去置換(Trade in)從而減輕生活負擔。

小晨表示，他這兩個月都在關注市場行情，11月有感恩黑五，這個月有聖誕新年，許多車商都在放出誘人折扣。而特斯拉（Telsa）領銜的電車市場，因為受到聯邦政府7500元抵稅補貼的激勵措施，價格上更有優勢。特斯拉在今年經過了多次降價刺激銷售，為了與特斯拉競爭，不少其他品牌車商在年末對其新能源車（電動或油電）型推出巨大折扣。

小晨跑了多家車商，經過多方比價，最終選擇賓士（Mercedes-Benz）EQS 580電車。小晨表示，不同經銷商給的折扣力度都不一樣，這或許取決於他們的銷售業績和庫存量。很多車商為吸引顧客到店，在官網放出好的折扣，但實際進門對特定配置的車進行談價，卻不盡人意。

幸運的是，他買車的這家南加賓士門市非常給力，在和銷售談價時對方非常爽快，所有折扣都給到最高，以他租賃（Lease）的這款EQS 580為例，光折扣對方就給2萬5000元。雖說這輛車的車價已經超過聯邦7500元抵稅的標準，但車廠自掏腰包將這個錢補給消費者，並且這個補貼明年或許就會結束，更加堅定他現在入手的決心。

而這輛車的租賃年利率（APR）只需1.87%（實際上租車利息（Money Factor）是0.00078，換算成租賃年利率，需乘以2400為1.87%），這在目前市場上的利率來說相對較低。年末換電車，不僅能享受折扣，而且對目前南加高昂的油費來說，也算是一筆優惠。

小晨表示，他每個月開車外出，光加油就要花200多元；賓士、寶馬（BMW）的電車，目前可以享受2年全美Electrify America充電站每次充電前30分鐘免費的優惠，這樣即使在家不方便安裝充電樁，2年也能省下近5000元。

綜合來看，雖然這輛車屬於賓士的豪華電車品牌，原價要近13萬元，但整體的折扣算下來，小晨對最終的報價還是非常滿意的。小晨表示，起初他沒有打算換這麼好的車，但耐不住年末的優惠力度誘惑實在太大，怕錯過這次的機會以後都沒有，因此還是咬牙入手。

小晨表示，市面上的電車現在可供選擇的有很多，如果大家預算有限，可以考慮其他車型，比如歐系品牌賓士，除EQS，還有EQB、EQE等，價格會便宜不少，而寶馬有IX、I5等，日系品牌雷克薩斯（Lexus）RZ和豐田（Toyota）的bZ4X等，而美系車最大的龍頭是特斯拉無疑。目前電車年末的市場價格都還不錯，可以根據需求自行選擇。

小晨以2萬5000元的折扣加上7500元的新能源補貼，租賃了一輛原價近13萬元賓...
小晨以2萬5000元的折扣加上7500元的新能源補貼，租賃了一輛原價近13萬元賓士EQS 580。（受訪人提供）
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

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