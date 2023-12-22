21日復會 台大重返南加大專校友會

廖瓔蓮（左一）將台灣大學校友會旗幟莊重交接給辛志超（右一），象徵著該會正式重返南加州中國大專院校聯合校友會。（記者張庭瑜/攝影）

在經歷長達17年的分離後，南加州 台灣大學校友會投票 一致通過，回歸南加 州中國大專院校聯合校友會，並在12月21日（週四）洛僑中心舉行復會儀式。此次復會儀式不僅是兩大校友會的重聚，更象徵著雙方的合作與團結。復會儀式包括旗幟交接和制服致贈環節，也展現雙方對未來合作的期望與支持。

在活動中，台大校友會成員手持校友會旗幟進場，並將旗幟交給辛志超和黃美月，象徵著回歸。南加州中國大專院校聯合校友會也向台大校友會代表贈送了聯合校友會標誌和polo衫，以表達歡迎之情。

此次復會的決定是經過南加州台灣大學校友會在12月17日的理事會投票後確認的。南加州中國大專院校聯合校友會2023年會長辛志超、理事長黃美月，以及2024年候任會長和理事長溝通後，最終一致達成復會決定。

辛志超表示，這次的復會是經過長期的溝通和多次善意的釋出才能達成。他提到，今年春季的一系列講座和活動，都邀請了台大校友擔任演講嘉賓，為了促進雙方的合作和理解。黃美月也表示，這次復會的成功得益於程序上的修訂，並保留他們原有的理事席位和權益。她也表示，傳承和創新相當重要，她認為這對於社區的未來發展至關重要。