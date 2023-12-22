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柑縣台美商會 年終感恩歡聚

橙縣訊
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（右）致贈僑務委員會感謝狀給加州柑縣台美商會會長陳啟耕。 (橙僑中心)
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（右）致贈僑務委員會感謝狀給加州柑縣台美商會會長陳啟耕。 (橙僑中心)

加州柑縣台美商會（TCCOC）12月16日在爾灣市西式餐廳舉辦「年終感恩聚會」，邀請多位僑界先進、商界領袖與產業精英齊聚一堂。

曾獲頒國會眾議員和加州參議院的傑出婦女獎的冉瑞宜（Ray Jan），及柑縣台美商會會長暨僑務顧問陳啟耕，分享新生代在僑界與主流非營利的機構服務經驗，兩位講員都感謝前輩們的提攜帶領與同儕互助，才能成功地藉由服務讓當地主流社區，展現台美社團的熱心奉獻精神，他們本身也經由服務得到自我與職場上的成長。

陳啟耕致詞回顧過去一年台美商會舉辦的所有活動，明年會繼續規劃有意義的活動，未來一年將舉辦更多企業參訪，商業、理財、知識講座，以及美食、音樂、慈善等公益活動，並與當地政要、專業協會、其他商會平台、其他族裔社區團體，有更多交流互動。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞，感謝商會提供給各界朋友們一個絕佳的交流平台，凝聚大家的向心，代表僑務委員會頒發感謝狀給陳啟耕會長，表彰他長期支持僑務工作與僑生政策，熱心購贈海青班同學國內優質火龍果，讓同學在品嘗台灣農產美味同時，還能進一步加深瞭解留台工作的訊息，也讓他們感受海外台僑的溫暖關懷。 

柑縣臺美商會近日舉辦「年終感恩聚會」，爾灣市市長Farrah Khan（右坐者1...
柑縣臺美商會近日舉辦「年終感恩聚會」，爾灣市市長Farrah Khan（右坐者1）、北美洲台灣商會監事長僑務諮詢委員林翠雲（左1）、僑務諮詢委員邱垂煌（左2）、加州柑縣台美商會會長陳啟耕（右坐者2）、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（左3）及與會部分成員合照。 (橙僑中心)
柑縣台美商會年終歡聚大合照。(橙僑中心提供)
柑縣台美商會年終歡聚大合照。(橙僑中心提供)

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