柑縣台美商會 年終感恩歡聚

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（右）致贈僑務委員會感謝狀給加州柑縣台美商會會長陳啟耕。 (橙僑中心)

加州 柑縣台美商會（TCCOC）12月16日在爾灣市西式餐廳舉辦「年終感恩聚會」，邀請多位僑界先進、商界領袖與產業精英齊聚一堂。

曾獲頒國會眾議員 和加州參議院 的傑出婦女獎的冉瑞宜（Ray Jan），及柑縣台美商會會長暨僑務顧問陳啟耕，分享新生代在僑界與主流非營利的機構服務經驗，兩位講員都感謝前輩們的提攜帶領與同儕互助，才能成功地藉由服務讓當地主流社區，展現台美社團的熱心奉獻精神，他們本身也經由服務得到自我與職場上的成長。

陳啟耕致詞回顧過去一年台美商會舉辦的所有活動，明年會繼續規劃有意義的活動，未來一年將舉辦更多企業參訪，商業、理財、知識講座，以及美食、音樂、慈善等公益活動，並與當地政要、專業協會、其他商會平台、其他族裔社區團體，有更多交流互動。