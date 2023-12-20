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迪斯康索花園燈光秀 魔法森林躍眼前 展至下月7日

記者子為／洛杉磯報導
迪斯康索花園的燈光秀「魔法：光之森林」吸引了不少民眾。（記者子為／攝影）
迪斯康索花園的燈光秀「魔法：光之森林」吸引了不少民眾。（記者子為／攝影）

臨近聖誕節，南加不少地方正在上演精采燈光秀，其中迪斯康索花園（Descanso Gardens）的燈光秀「魔法：光之森林」（Enchanted: Forest of Light）吸引不少民眾參觀。漫步在花園內，能看見藝術裝置與自然植物的美妙結合，有華人在參觀後感嘆「彷彿進入愛麗絲夢遊仙境(alice in wonderland)」中的場景。

（影片攝製／記者子為）

每年臨近聖誕，洛杉磯縣拉肯亞達─弗林楚奇市（LA CANADA – FLINTRIDGE）迪斯康索花園都會舉辦燈光展，讓植物園在夜間變身發光森林，熠熠生輝。今年燈光秀的主題為「魔法：光之森林」，從11月19日持續到1月7日，不僅利用了花園原本的園地，並在玫瑰園周圍單獨開闢了一個發光區域。

園內部分燈光展示，保留了傳統特色，比如顏色變化並不斷蕩漾的鬱金香花田，薄霧瀰漫的古老森林，和可旋轉的3D燈光雕塑，除此之外，還添加許多新元素，比如由雕塑家Tom Fruin打造的萬花筒彩色玻璃房。大多數裝置都巧妙地與花園內原本的植物和景觀融為一體，這也是迪斯康索花園燈光秀的一大特色。

華人沈小姐和朋友因聖誕節臨近，想欣賞一場燈光秀，在網上做了一番功課後，選擇迪斯康索花園，因為距離不遠且燈光元素豐富。沈小姐此前曾在白天遊覽過群花爭奇鬥豔的迪斯康索花園，也很好奇夜間會是什麼模樣。她指出，園內部分燈光裝置能看出經過了用心設計，其中一個裝置彷彿將星光帶到人間，特別有夢幻的感覺；還有一個裝置讓地面上不斷有光影變換，讓她彷彿去到了「愛麗絲夢遊仙境」影片中的場景。不過，沈小姐認為，美中不足的是，有一個充滿中國風元素的燈光裝置，只是掛起了一些紅燈籠，似乎設計感不夠強。

有華人認為，園內中國風的燈光裝置有些美中不足。（記者子為／攝影）
有華人認為，園內中國風的燈光裝置有些美中不足。（記者子為／攝影）

沈小姐的朋友也很喜歡這場燈光秀，比起燈光，她更喜歡伴隨燈光的音樂，能聽得出每個裝置的音樂都精心選擇，和燈光美妙融合在一起，讓人能完全沉浸在夢幻世界裡。不過，她委婉表示，票價還是有點貴，周末票價是45元一張，但燈光秀40多分鐘就看完了；因為黑夜，也沒法欣賞到園內其他風景。

整個燈光秀需要行走的距離約一哩，路線標示清晰，地面大部分平坦，適合所有民眾前往。但考量最近有降雨天氣，部分路徑可能會變得有點鬆軟。同時，迪斯康索花園也貼心提示，夜間最低氣溫可能徘徊在40度左右，建議民眾前往時穿足衣服。

漫步在花園內，能看見藝術裝置與自然植物的美妙結合。（記者子為／攝影）
漫步在花園內，能看見藝術裝置與自然植物的美妙結合。（記者子為／攝影）

聖誕節 華人 植物園

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