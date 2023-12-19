表彰退伍軍人 粵港澳商會辦聖誕晚會
美國粵港澳大灣區企業家總商會16日在聖蓋博（San Gabriel）舉辦表彰退伍軍人聖誕慈善晚會，在節日感謝退伍軍人為國家做出的貢獻，現場還發起為退伍軍人組織捐款。
活動現場聚集不同年齡的老兵，大家身穿各自兵種的制服，一起慶祝聖誕節。美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅表示，他在擔任蒙特利公園市市長期間，就很關注退伍軍人權益，曾組織和發起多場為退伍軍人募款活動，包括2019年的5K愛國步行等。林達堅說，退伍軍人為國家做出許多貢獻，甚至為國捐軀，但退伍後的待遇並沒有那麼好，在許多方面都缺乏資金，希望透過活動喚起社區對退伍軍人的重視和關注。
活動中，商會會員慷慨解囊，通過唱歌方式捐款，不僅炒熱氣氛，也為退伍軍人帶來溫暖。商會成立以來，林達堅利用自己的經驗和人脈，將中國大灣區（香港、澳門和廣東）的商界領袖聚集在一起，明年2月計劃帶領商會去新加坡，將美國和新加坡及粵港澳串聯起來，並希望隨著商會影響力日益增強，他能為退伍軍人和其他有需要的群體提供更大幫助。
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，美國粵港澳大灣區企業家總商會雖然成立不到兩年，但已舉辦很多活動，在華人社區非常活躍。趙美心的父親也是退伍軍人，她對退伍軍人的權益和活動特別關注。沒有軍人的犧牲與奉獻，美國不會享受自由和民主。在這樣充滿歡笑團聚的節日裡，更應該關注這些為國家做出貢獻，甚至付出生命的人。
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