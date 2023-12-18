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打擊賣車不誠信 新規省錢省時

記者子為／洛杉磯報導
聯邦貿易委員會近日公布了「打擊汽車零售詐騙規則」，旨在為消費者節約時間和金錢。（EMS提供）
聯邦貿易委員會近日公布了「打擊汽車零售詐騙規則」，旨在為消費者節約時間和金錢。（EMS提供）

購買新車是一件大事，但如果汽車經銷商有不誠信行為，會讓購車過程變得繁瑣和心累。聯邦貿易委員會（Federal Trade Commision，FTS）近日公布「打擊汽車零售詐騙規則」（CARS），將每年為購買新車的民眾節省總計34億元的不必要開銷，並節省7200萬小時購車時間。

少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Service）12月15日邀請來自聯邦貿易委員會的專家，對新規進行解讀。

根據專家介紹，消費者在購車時容易碰上兩種常見騙局，汽車經銷商可能採用誘餌銷售（Bait-and-Switch）和隱藏收費（Hidden Junk Fees）兩種非法手段，誘騙消費者支付額外費用。FTS主席可汗（ M. Khan）表示，許多消費者在購車時，會在不經意間被商家收不必要的費用。

根據CARS的新規，經銷商不可以對關鍵信息撒謊，比如汽車的售價、信貸申請、添加費（Add-ons）、退還款等。同時，經銷商必須告訴消費者真實的售價，以及添加服務並非必須購買的選項。經銷商只可向消費者收取其知情的款項。專家指出，添加費有時能高達上千元，且因為合同內容複雜，消費者可能難以辨別出添加費，導致部分經銷商將添加費藏在合同中，並不告知消費者，然後收取費用。

FTS金融部副主任米塔爾（Malini Mithal）表示，汽車是美國家庭重要的開銷，通常也是花費很大的支出；同時，人們的生活也離不開汽車，因此聯邦貿易委員會專門推出打擊汽車銷售詐騙的新規。CARS規則旨在打擊利用冗長且不透明的銷售過程，欺騙消費者的非法行為。

FTS金融部律師布魯克斯（Jamie D. Brooks）表示，CARS規則會進一步保護軍人購車者的權益。年輕軍人往往是經銷商詐騙的目標。據統計，軍人的汽車債務是平民的兩倍，24歲及以下年輕軍人中，超過五分之一者至少有2萬元的汽車債務，對其財務是不小挑戰。

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