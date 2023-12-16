橙僑急難救助協會抗災保命講座 僑民收穫豐

橙僑中心主任蕭蓓如(左)及橙縣僑界急難救助協會會長陳景星(右)致贈感謝狀給主講人邢敏(中)。(橙僑中心提供)

橙縣 僑界急難救助協會2023年12月9日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「災難應變-防災及減災講座」，邀請慈濟美國總會社區宣導專員邢敏擔任主講人，分享天災人禍的防災及應變，當天吸引協會成員及僑民出席，一起汲取相關知識、預防之道，大家都感到這場講座兼具天災人禍的經驗教戰與實用知識，收穫滿滿。

協會會長暨僑務顧問陳景星擔任當天活動主持人，他表示，近年美國各地天然災害發生頻度日益提高，今年歲末也發生多起震驚社區的槍擊 案。這次講座特別邀請慈濟防災專家邢敏開講，傳授最實用的人禍天災預防之道，讓大家掌握生活趨吉避險的金鑰匙。

橙僑中心主任蕭蓓如開場致詞表示，這次講座是橙縣僑界急難救助協會今年舉辦的第三場活動，感謝協會每次都用心且熱心籌辦相當切合僑民需要的講座，讓大家透過講座持續強化預防及減少天災人禍的重要觀念及防護作法。