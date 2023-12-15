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國樂演奏聖誕曲 12月23日免費音樂會

記者王若然／洛杉磯縣報導
南加州中國國樂團亮相第91屆好萊塢聖誕遊行。（南加州中國國樂團Youtube）
南加州中國國樂團亮相第91屆好萊塢聖誕遊行。（南加州中國國樂團Youtube）

為了慶祝年底節日季的到來，南加州中國國樂團（The Chinese Music Association of Southern California ，CMASC）將在23日（周六）伍蘭山（Woodland Hills）聖誕氛圍濃郁的小區進行免費表演，時間為當天下午5時30分至7時，歡迎民眾參觀。

南加州中國國樂團屆時將在伍蘭山最富聖誕氛圍的住宅區Candy Cane Lane進行表演，這裡挨家挨戶都擺滿了豐富的聖誕裝飾，在夜幕降臨下，彷彿童話世界。屆時民眾可以一邊欣賞聖誕燈飾，一邊聆聽聖誕演奏。具體地址為：5812 Lubao Avenue，Woodland Hills, CA  91317 。民眾可以將車停在附近居民區的街道兩側。

南加州中國國樂團由作曲家和指揮家喬欣（James Chiao）帶領，他們將在當天用中國傳統樂器演奏一首首經典聖誕曲子，包括「Jingle Bells」，「Deck The Halls」，「Frosty the Snowman」，「God Rest Ye Merry Gentleman」等。喬欣介紹，「當人們需要在節日中感到快樂，可以來這場演奏會。我們將在兩種文化的融合下慶祝節日。」

南加州中國國樂團不久前在第91屆好萊塢聖誕遊行上亮相，吸引了大量中外民眾的觀看，贏得無數好評。南加州中國國樂團是一個非營利組織，創辦於2016年，由專業和業餘樂手組成，他們希望促進中美音樂交流，用中國傳統樂器演奏中美經典曲目。

加州 南加 好萊塢

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