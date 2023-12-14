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華男賭城艷遇2女 酒醒6萬財物飛了

記者邵敏／綜合報導
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（取自拉斯維加斯警方）
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（取自拉斯維加斯警方）

對許多遊客來說，賭城拉斯維加斯（Las Vegas）既是天堂也是地獄，一名華人遊客今年8月在賭城艷遇兩名年輕女性，並邀請對方到自己的酒店房間喝一杯。但當他醒來時，價值6萬多元的隨身物品不翼而飛，其中一隻名表價值5萬多元。

根據拉斯維加斯大都會（Las Vegas Metropolitan）警方的文件，女性嫌疑人Arreanna Ubando因賣淫被逮捕，她目前面臨一項新的指控，涉嫌幾個月前在拉斯維加斯酒店房間，從一名熟睡的中國遊客身上偷走貴重物品，包括一隻價值5萬元的名貴手表。

這起案件發生在今年8月7日上午，地點是拉斯維加斯大道以東的威斯汀酒店及水療中心 (Westin Hotel and Spa)。根據對嫌疑女子Arreanna Ubando執行的逮捕令，警方當時來到這家酒店，調查可能涉及客人與兩名女子的Trick roll事件。Trick roll是美國俚語，指的是賣淫女涉嫌從客人 身上偷錢。

被害男子確認是華人遊客，他表示，7日上午11時左右在酒店房間醒來時，發現自己的銀色手提箱不翼而飛，裡面有信用卡、身分證件、Balenciaga拖鞋、價值5萬元的鑲鑽Hublot手表，以及衣服和現金，被竊物品總價值約6萬4000元。

受害者告訴警方，7日凌晨5時左右遇到兩名女子，當時他在凱撒皇宮酒店（Caesars Palace）不小心撞到其中一名女子，隨後就邀請她們到自己住的威斯汀酒店房間喝一杯，等他醒來時，就發現隨身財物已經不翼而飛。男子表示，自己還給這兩名女子拍了一張照片，他將照片提供給警方。當局文件指出，其中一名女子就是目前被逮捕的Arreanna Ubando，另外一名女子身分尚未確定。

警方根據追蹤到的監控畫面發現嫌疑人的行動軌跡，兩名女子盜竊成功後離開威斯汀酒店，她們帶著被害人的手提箱，沿著Flamingo Road行走，視頻顯示她們坐上一輛計程車，之後嫌疑女子Ubando在一處停車場坐上一輛車，警方後來確認這輛車是在嫌疑人的名下。

警方表示，嫌犯Ubando現在面臨多項指控，包括重大竊盜罪，竊盜財物價值2萬5000元以上、但不到10萬元；入室竊盜罪，初犯；妓女從事賣淫或拉客行為。據悉，目前Unbando已獲保釋，她將於2024年1月9日出庭。

華人 賭城 大都會

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