Trader Joe's超值聖誕禮10元有找 自家生產包裝精美

Trader Joe's聖誕禮品專區。（記者朱敏梓／攝影）

作為物美價廉的超市代表，Trader Joe's 在聖誕季上架了多款季節限定的爆款好物，包裝精美、價格美好，基本都不超過十元，並且由於是自家生產的產品，種類也會更加特別，讓人覺得更有新鮮感。

聖誕特別包裝。（記者朱敏梓／攝影）

聖誕和年末將至，作為創造節日氛圍重要的一部分，交換禮物成為了許多人過節不可缺少的儀式感。不過，選禮物環節讓人感到頭疼，如何做到新意和性價比兼備，令人絞盡腦汁。

南加Trader Joe's各大門店擺出了聖誕禮品專區，十分醒目，貨架上大多數是巧克力、糖果和餅乾，以及一些日用品，種類繁多，還有一些需要動手製作的半成品好禮，非常適合家庭共享樂趣。

松露巧克力 配方純淨

6.99元的酒心巧克力禮盒可品嚐四種口味。（記者朱敏梓／攝影）

巧克力一直是歡迎度頗高的送禮首選，Trader Joe's推出了多款巧克力禮盒，口感溫和的同時不失健康。例如僅售3.49元的經典款松露巧克力Cocoa Truffles，配方十分純淨，沒有代可可脂、反式脂肪酸和膽固醇，適合一家老小共享。酒心巧克力（Boozy Chocolate Truffles）則又是另一番風味，6.99元的價格可以嘗到四種口味，包括倫敦松子酒味、蘇格蘭威士忌、海軍朗姆酒和普羅賽克葡萄酒，酒精味不會很濃，容易被大眾所接受。

而Taste Test of Caramels夾心巧克力禮盒就充滿了開盒樂趣，12塊巧克力的夾心均不同，但包裝上並不會註明口味，而是需要品嘗到的時候自己猜測。Trader Joe's還上架了聖誕包裝的巧克力禮盒，金色和紅色的精美包裝充滿了濃濃的節日氛圍，有華人 分享說，聖誕送禮不用愁了，自己趕緊買了一大堆送親朋好友。

丹麥曲奇 富有設計感

十二種口味組成的比利時餅乾禮盒。（記者朱敏梓／攝影）

除了巧克力之外，Trader Joe's在聖誕季回歸了多款包款餅乾，例如聖誕限定「丹麥黃油曲奇」（Danish Butter Cookies），藍白色的包裝很有設計感，便宜大碗僅需3.99元，送禮自用兩相宜。作為Trader Joe's本次聖誕季的「價格天花板」，比利 時餅乾禮盒（Belgian Cookie Collection）共有12種風味的餅乾，包括杏仁薄片、華夫黑巧餅乾、裹著巧克力的可可奶油薄餅，酥脆的餅乾搭配兩面的巧克力塗層，一口大滿足，而這全場最貴的一大盒比利時產的餅乾，也只需要10.99元。

聖誕薑餅屋製作套裝。（記者朱敏梓／攝影）

對於聖誕節來說，全家一起動手做薑餅屋，一定是最有樂趣的手工活動之一。Trader Joe's今年的「聖誕薑餅屋」（Gingerbread House kit）是一套半成品，需要自己打發糖霜，包裝袋內給了糖粉，在蛋白內加入糖粉，擠上一點檸檬汁，用打蛋器達到濃稠為止，就可以開始組裝薑餅屋了。在全家的齊心協力下，就能擁有一個由可愛的小動物們守護的薑餅屋聖誕裝飾。

除了食物之外，Trader Joe's的日用品一直都深受喜愛，許多華人民眾表示「是自己回國伴手禮的必選物品」。換上了聖誕包裝的限定款例如三隻裝的身體乳套裝，有柑橘雪松味、黑糖無花果味和梅子味售價7.99元，還有香氛蠟燭等多款好禮選擇。