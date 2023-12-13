奧斯卡最佳男配角關繼威 為「功夫熊貓4」配音

奧斯卡最佳男配角關繼威加入「功夫熊貓4」配音陣容。(美聯社)

歷時15年的夢工廠最強動畫IP，具有多元亞裔 元素的好萊塢動畫電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）12日公佈配音陣容，奧斯卡最佳男配角，華裔演員關繼威（Ke Huy Quan）加入熊貓家族，飾演新角色Han，一個盜賊巢穴的頭領。

這部電影13日將公布首支預告片，該片也將於明年3月8日上映。主角「阿波」配音演員依然是傑克布萊克（Jack Black），故事圍繞阿波尋找神龍大俠繼任者而展開，同時阿波遇到強敵，邪惡而強大的女巫變色龍（奧斯卡獎 得主Viola Davis配音），這是一種小蜥蜴，可變形為任何大小的生物。 變色龍用她貪婪、圓圓的小眼睛盯著阿波的智慧之杖，這將使她有能力重新召喚所有被阿波擊敗的所有惡棍。

好萊塢動畫電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）12日公佈配音陣容，奧斯卡最佳男配角華裔演員關繼威（Ke Huy Quan）加入。（夢工廠圖）

阿波鎖定狡猾機智的小狐狸珍（金球獎 得主奧卡菲娜(Awkwafina)飾），希望她能成為神龍大俠繼任者。為保護和平谷免受變色龍利爪的侵害，這對古怪的搭檔必須齊心協力。

熊貓家族配音基本是原班人馬，功夫大師由奧斯卡金像獎得主達斯汀霍夫曼 (Dustin Hoffman) 配音，吳漢章（James Hong）繼續飾演阿波的養父平先生，奧斯卡金像獎提名人Bryan Cranston 飾演阿波的親生父親李，Ian McShane飾演師父以前的學生和宿敵Tai Lung。