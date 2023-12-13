我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

奧斯卡最佳男配角關繼威 為「功夫熊貓4」配音

記者張宏／洛杉磯報導
奧斯卡最佳男配角關繼威加入「功夫熊貓4」配音陣容。(美聯社)
奧斯卡最佳男配角關繼威加入「功夫熊貓4」配音陣容。(美聯社)

歷時15年的夢工廠最強動畫IP，具有多元亞裔元素的好萊塢動畫電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）12日公佈配音陣容，奧斯卡最佳男配角，華裔演員關繼威（Ke Huy Quan）加入熊貓家族，飾演新角色Han，一個盜賊巢穴的頭領。

這部電影13日將公布首支預告片，該片也將於明年3月8日上映。主角「阿波」配音演員依然是傑克布萊克（Jack Black），故事圍繞阿波尋找神龍大俠繼任者而展開，同時阿波遇到強敵，邪惡而強大的女巫變色龍（奧斯卡獎得主Viola Davis配音），這是一種小蜥蜴，可變形為任何大小的生物。 變色龍用她貪婪、圓圓的小眼睛盯著阿波的智慧之杖，這將使她有能力重新召喚所有被阿波擊敗的所有惡棍。

好萊塢動畫電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）12日公佈配音陣容...
好萊塢動畫電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）12日公佈配音陣容，奧斯卡最佳男配角華裔演員關繼威（Ke Huy Quan）加入。（夢工廠圖）

阿波鎖定狡猾機智的小狐狸珍（金球獎得主奧卡菲娜(Awkwafina)飾），希望她能成為神龍大俠繼任者。為保護和平谷免受變色龍利爪的侵害，這對古怪的搭檔必須齊心協力。

熊貓家族配音基本是原班人馬，功夫大師由奧斯卡金像獎得主達斯汀霍夫曼 (Dustin Hoffman) 配音，吳漢章（James Hong）繼續飾演阿波的養父平先生，奧斯卡金像獎提名人Bryan Cranston 飾演阿波的親生父親李，Ian McShane飾演師父以前的學生和宿敵Tai Lung。

奧斯卡獎 亞裔 金球獎

上一則

比特幣暴漲誘惑大 華人猶豫投資 竟先收詐騙郵件

下一則

許氏極品燕窩茶會 介紹頂級南洋燕窩

延伸閱讀

張艾嘉新片遭奧斯卡撤銷原因曝光 竟是任達華闖禍

張艾嘉新片遭奧斯卡撤銷原因曝光 竟是任達華闖禍
奧斯卡男配角關繼威 為「功夫熊貓4」配音

奧斯卡男配角關繼威 為「功夫熊貓4」配音
張艾嘉新片遭撤奧斯卡資格 傳因演員投票涉利益衝突

張艾嘉新片遭撤奧斯卡資格 傳因演員投票涉利益衝突
張艾嘉主演片被撤角逐奧斯卡資格 官方證實：非常罕見

張艾嘉主演片被撤角逐奧斯卡資格 官方證實：非常罕見
周日動動腦／ 奧斯卡金像獎座是一個男人手裡握著什麽物件？

周日動動腦／ 奧斯卡金像獎座是一個男人手裡握著什麽物件？
李奧納多白忙一場？「花月殺手」女主角得獎 他落空

李奧納多白忙一場？「花月殺手」女主角得獎 他落空

熱門新聞

李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
世說新聞團隊，深入邊境禁區，帶您一睹荒野「集中營」中的中國走線人狀況。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

2023-12-08 15:26

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜