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年終假期估全美1.15億人出遊 23年來第二高

洛杉磯訊
聖誕節和新年旅行期間，全美各地機場預計將達到有史以來最繁忙狀態。圖為機場示意圖。（記者張宏／攝影）
聖誕節和新年旅行期間，全美各地機場預計將達到有史以來最繁忙狀態。圖為機場示意圖。（記者張宏／攝影）

美國汽車協會（AAA）11日公布聖誕假期預計報告，在為期10天的年終假期旅行期間，將有1億1520萬旅客離開家前往50哩或更遠地方度假。美國國內遊客總數比去年增加2.2%，是自2000年AAA開始追蹤假日旅遊以來第二高的年份；2019年仍然是有史以來最繁忙的聖誕節和新年旅遊季，旅客人數達1億1900萬人次。

AAA Travel高級副總裁Paula Twidale表示，與去年相比，今年年底假期預計將增加250萬名旅客，越來越多美國人不計成本旅行，希望與親人留下美好回憶並體驗新地方。預計將有近1億400萬人開車前往度假目的地，這個數字比2022年增加 1.8%，是有紀錄以來第二高，僅次於2019年。

聖誕節和新年旅行期間，全美各地機場預計將進入史上最繁忙狀態。AAA預計假日季航空旅客人數將達到750萬人次，超過2019年730萬人次紀錄，且平均機票票價，略低於2022年。

搭乘巴士、火車和郵輪等其他方式出行人數也預計超過2019年。AAA預計，將有超過400萬美國人在聖誕節和新年期間乘坐飛機以外的替代交通，而2022年為366萬人。特別是疫情過後，郵輪需求激增。

交通數據提供網站INRIX表示，在10天假期中，12月23日（星期六）和12月28日（星期四）將是道路最擁擠的日子。12月30日（星期六），許多人將從度假目的地回家或跨年旅行，與正常星期六相比，交通流量將會顯著增加。通勤的最佳時間是午餐時間前或晚上7時後。

INRIX交通分析師Bob Pishue表示，在全國範圍內，駕駛者在這個假期出行延誤耗時，可能比平時多20%。在主要大都市，例如丹佛、明尼亞波利斯市和華盛頓特區，駕駛可能會遇到比平時多幾乎兩倍時間的延誤。

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