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聖蓋博商業執照更新 元旦前須完成

記者王若然／聖蓋博市報導
聖蓋博市提醒業主進行商業執照更新。（聖蓋博市府官網）
聖蓋博市提醒業主進行商業執照更新。（聖蓋博市府官網）

聖蓋博市（San Gabriel）政府提醒民眾，所有商業執照需要在2024年1月1日前完成更新，否則將面臨罰款。

聖蓋博市商家若在市府註冊有電子郵箱，他們已經收到市府要求更新商業執照的電子郵件。郵件中還有如何更新的指導步驟。沒有註冊郵箱的商家，12月開始會陸續收到信件。

更新執照有兩種方式，民眾可以上網更新，網址是：https://blrenewals.sangabrielcity.com/primeweb 。網上更新需要填寫郵件中或信件中收到的帳戶號碼以及Pin號碼，通過Visa或MasterCard繳費需要支付額外2.9%的手續費。網上繳費後，新的商業執照將在10個工作日內郵寄給業主。

民眾也可以選擇將表格打印出來，填寫好後與支票一起郵寄給市府，或親自送至市府。支票支付給「City of San Gabriel」。郵寄給市府：City of San Gabriel，Finance Department，425 S. Mission Dr.，San Gabriel, CA 91776。市府收到郵寄的更新申請後，將在四周內將商業執照寄出。

市府目前不受理窗口辦理執照更新。如果業主需要更改商業名稱、業主名稱或地址，需要撥打電話給城市財政部門，電話是626-308-2812。

需要注意的是，除了在聖蓋博市有實體店鋪的商業，凡是在該市做生意的企業、個人，即使店鋪在其他城市，都需要有該市的商業執照。

聖蓋博 支票 財政部

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