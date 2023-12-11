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中國簽證費75折 華人開心

本報記者／洛杉磯報導
中國駐美國使領館網站日前發布簽證費用調整通知，為便利中外人員往來，中國大使館自2023年12月11日至2024年12月31日，中國駐美國使領館調減赴華簽證費。（網站截圖）
中國駐美國使領館網站日前發布簽證費用調整通知，為便利中外人員往來，中國大使館自2023年12月11日至2024年12月31日，中國駐美國使領館調減赴華簽證費。（網站截圖）

中國簽證費75折，中領館也搞「雙12」大促？中國駐美國使領館網站日前發布簽證費用調整通知，為便利中外人員往來，中國大使館自2023年12月11日至2024年12月31日，對赴華簽證費進行調減，美國公民的簽證費從185元調整為140元。

在中國駐美國使領館網站頁面顯示，簽證費用調減後的費用如下，美國公民入境次數一次到一年多次的簽證費都是140元，記者簽證是171元。該價目有效期限為2023年12月11日至2024年12月31日，該費用適用於普通件，加急件每件加收25元。如是在今年12月 11日前受理的簽證申請，仍依原標準收費。

消息傳出美國華人喜大普奔，大家表示，沒想到簽證費都能打折，笑稱大使館這也算是搞雙12大促，從185元降到140元，相當於75折，非常有誠意，且特價持續一年。也有人開玩笑問是否可以「價格匹配（price match），因為他前兩天辦簽證的費用付了185元， 錯過「假日促銷」。

華人陳小姐近日準備簽證，但尚未著手辦理。她說，沒想到「拖延」還能省錢，大使館出這樣的政策，顯然是鼓勵美國華人和美國其他族裔的民眾都能去中國看看，刺激大家旅遊商務。最近中國還免簽歐洲的幾個國家和新加坡等地，如果能給美國人免簽，那就更好了。

華人許先生說，其實今年年初就是140元，現在相當於近一年後，又回歸「原價」，其實也沒優惠什麼。去中國的旅客，可能大多不在乎這點費用，最主要能把簽證流程簡單便捷一些，最好能恢復到從前立等可取狀態，讓不居住在領館附近的人，能飛過去一天搞定所有手續。

也有人說，想吸引更多人去中國，首先是增加航班，其次是穩定十年簽證政策，這兩項可能比簽證費用降價更有效。

簽證 華人 大使館

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