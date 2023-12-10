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全美走透透 挖掘華人先民故事

記者楊青╱洛杉磯報導

這些年，梁掌球走訪了美國50個州中的47州，每到一個州一個地方，都特別關注華人先民在留下的足跡和故事，收穫不少意外和驚喜。

每到一處，他都喜歡和當地人聊天。幾年前他走訪了蒙大拿州一個叫Butt的小鎮，中文名字叫「孤岡」，表面上看不到這個無名小鎮和華人有什麼關係，但和當地人聊天後才發現，這原來是一個採礦小鎮， 1920年高峰時很多華人礦工在當地生活，當地還有中國城，當時是全美最大的華埠

小鎮有華人開的洗衣店、雜貨店，還有幾家華人經營的妓院。梁掌球說，他去的時候依然能夠隱約看到當年華埠整條街的樣子，一個老舊的華人雜貨舖依舊存在，只是幾年前改造成了一個博物館。當地還有一家全美國最古老的華人餐館「北京樓」，當地人的後代說，這家「北京樓」從1911年就已經開始營業，至今已是第五代，是全美最古老的仍然營業的中餐館。可惜他去的那天店家剛好關門休息，沒有口福，但他還是率先將這顆從歷史塵埃中拾到的珍珠介紹給了民眾。數月後，《洛杉磯時報》專文介紹了孤岡華埠和北京樓。

梁掌球這些年曾走訪賓夕法尼亞葛底斯堡會戰（Gettysburg campaign）戰場舊址 ，這場1863年6月3日開始持續七個星期的慘烈戰役，南北軍雙方傷亡超過6萬4000人，成為美國南北戰爭的轉折點。在那裡，梁掌球發現了當年的北方聯軍中曾有四名華人，其中三人來自廣東，一人來自香港。因為來美時改了名字，他們甚至連祖姓也沒有留下來，但他們登記了來自何處，也因此為後人留下了發現他們的印記。這些華人士兵的名字，最後都刻在當地的紀念碑上。

亞利桑納州小山城Jerome，梁掌球稱它為「美國的台灣九份」，並介紹給了華人民眾。小城的發展始於採礦業，最初有上千礦工在當地居住，其中包括不少華人礦工，當地的一條街至今還保持了china steps的名字，沿街的建築很像南洋風格的騎樓，當時華人居住的街區，現在仍然保存著原來的樣子。

當地人的後代介紹，早年有一位華人餐館的老闆，在很多大批華工離去後依然留在當地經營，一直守著餐館直到自己老去。後來其他族裔的移民接手了這家餐館，當年的老照片依然留在餐館的牆壁上，照片中掌勺的大廚正是華人的樣子。

華人 華埠 亞利桑納州

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