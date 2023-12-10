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美華銀行公會年慶 30銀行齊聚一堂

記者趙健／聖蓋博市報導
圖為美華銀行公會董事合影，左四為會長謝孟佼、左五為理事長何興華。（記者趙健／攝影）
圖為美華銀行公會董事合影，左四為會長謝孟佼、左五為理事長何興華。（記者趙健／攝影）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers，簡稱NACAB）8日在聖蓋博市舉行年度節日慶典，洛杉磯地區近30家銀行代表及會員共襄盛舉。年會特邀官員及業內專家對當前及未來金融狀況進行解析，受到廣泛好評。

主辦單位邀請到加州金融保護和創新廳 (DFPI) 區域副主管Sukyee Lok女士分享不良資產處置方向，以及洛杉磯縣委員Kathryn Barger針對經濟發展的見解。同時Frandzel Robins Bloom & Csato, L.C.的商業律師以及BreanCapital, LLC的常務總監也在現場分享了抵押品效力之法律知識，以及劣勢環境之下的貸款策略。

美華銀行公會會長謝孟佼指出，對於多數行業來說，2023年是充滿挑戰的一年。由於通膨數據居高未降，聯準會不得不持續提升銀行基本利率以抑制經濟過度成長。在高利率環境之下，各行各業的營運或是投資多少都受到影響。如此一來造成了經濟的不確定性，以及市場的不穩定性。華資銀行應該如何因應這些挑戰，並持續提供社區民眾和中小型企業各種金融服務及貸款融資，便成為當下的主要課題之一。

2023年，美華銀行公會舉辦了數場金融講座，內容包括智慧型金融理財，商業地產走向，及如何分散存款以符合FDIC存款保障條例等熱門話題。每次講座均吸引百位聽講者參與。展望2024年，美華銀行公會將持續扮演華資銀行之間交流平台的角色，不定期邀請銀行法規專員，針對新法規或是修訂法規為公會會員做深度講解。同時也將針對廣大民眾舉辦各類講座，並邀請專人講解經濟趨勢、稅務稅法、地產投資風險管理、個人遺產規劃，及家庭信託設立等議題。

美華銀行公會自成立以來，致力於爭取華資銀行在主流社會的關係與地位，並注重與地方社區及官員的互動，以便即時針對當前銀行經營趨勢及法規變動，做出正確應對措施。在經過36年的持續經營及會員的支持之下，如今，美華銀行公會正秉持著聯合數百億美元資產的能力及聲音，為美國的經濟發展提供諸多貢獻。

洛杉磯縣委員Kathryn Barger對美華銀行公會過去一年對社區作出的貢獻表...
洛杉磯縣委員Kathryn Barger對美華銀行公會過去一年對社區作出的貢獻表示肯定。（記者趙健/攝影）

華資銀行 貸款 投資

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