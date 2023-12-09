阿罕布拉前市長沈時康追思會 百名親友致意

國會議員趙美心為沈時康的妻子林碧玲及女兒沈佩鴻頒發了「國會紀念狀」（Congressional Record）。（記者王若然╱攝影）

阿罕布拉 市（Alhambra）前市長，受社區敬愛的沈時康（Stephen K. Sham）11月29日因患癌症不幸離世，追思儀式於8日在阿罕布拉市洛杉磯國語浸信會（嘉惠堂）舉辦。有100多位沈時康的親友、社區和政治領袖參加了當天的追思儀式。

追思儀式於下午2時開始，會場和大廳布滿了親朋好友表達追思之情的花圈和花籃，形成了白色花朵的海洋，像是人們對沈時康的思念，圍繞著整個會場。會場中央舞台上擺放著沈時康的遺像，音容宛在。

儀式開始後，沈時康的表弟楊燕兵講述了他對沈時康的生平記憶，洛杉磯國語浸信會牧師陳寶聲講述了沈時康生前對教會和社區的貢獻。國會議員趙美心 、阿罕布拉市市長Ross Maza、沈時康好友及羅斯密市（Rosemead）市議員勞朱嘉儀分別講話，悼念沈時康。

最後沈時康的愛女沈佩鴻向來賓致感謝詞。追思儀式的最後，在「You Raise Me Up」的音樂中，播放了沈時康一生中最具意義的照片，有他與女兒小時候的合照，與妻子合辦公司的照片，第一次宣示就職阿罕布拉市市議員的照片等。每一張照片中，沈時康都在開心地笑著，讓台下眾人忍不住潸然淚下。

國會議員趙美心為沈時康的妻子林碧玲及女兒沈佩鴻頒發了「國會紀念狀」（Congressional Record），意味著沈時康生平對政治和社區的貢獻將被永遠紀錄在國會中。趙美心說，「我大概一周前聽到沈時康去世的消息，十分震驚。因為他總是充滿能量和活力。他總是以微笑感染他人，時刻準備著為城市和社區服務。」她說，「沈時康是一位成功的商人，具有遠見的開拓者，亞裔利益的倡導者。他一生致力於建設阿罕布拉市。」

勞朱嘉儀是沈時康的好友，沈時康和勞朱嘉儀分別於2006、2007年開啟市議員之路，兩人又是當時僅有的幾位祖籍是香港的從政人員，兩人經常受邀出席活動，漸漸變得熟絡，成為好朋友。後來還得知，兩人原來還是香港的中學校友。勞朱嘉義說，沈時康是為注重亞裔群體利益的政治人物，也是為熱心待人的好朋友。