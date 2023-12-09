劉酉專注顯示器 SCEPTRE打進亞馬遜

南加州東海大學校友會新會長劉酉，致力於促進校友聯繫和推動校友活動多樣化。（記者張庭瑜╱攝影）

劉酉其實也是知名螢幕公司SCEPTRE（賽普特）的創辦人，公司總部位於洛杉磯工業市（City of Industry ），自1984年成立以來，SCEPTRE已在電子產業嶄露頭角，成為美國亞馬遜 （Amazon ）通路重要供應商。

1986年，SCEPTRE開始涉足顯示器市場，當時大部分市場上仍使用黑白顯示器。 但隨著技術的發展，彩色顯示器逐漸取代黑白顯示器。特別是在1997年至2000年期間，顯示技術經歷一場革命性的變革，液晶平面顯示器的出現徹底改變市場格局。隨後，SCEPTRE公司也跟著轉型，將其專注於電視機的製造，特別是平面電視。隨著技術的不斷進步，該公司能夠生產尺寸更大的顯示器，最大可達86吋的電視機和50吋的顯示器。

在多次技術革命和市場變化後，SCEPTRE已經在電子產業中站穩步伐。該公司在全美各地的Amazon等電子產品供應商上取得顯著的成就，成為全美重要的電子產品供應商之一，市場範圍擴展到墨西哥 、加拿大和歐洲等國家，實現全球化供應。

劉酉強調，SCEPTRE公司始終注重產品的服務品質與顧客滿意度。 公司擁有大型的服務中心和倉儲設施，以確保滿足市場需求。SCEPTRE的成功關鍵在於持續創新、高品質的產品和客戶服務，以及良好的市場口碑。

面對迅速發展的技術和市場競爭的挑戰，SCEPTRE始終保持產品的競爭力和創新性。公司的策略不僅包括追求銷量，還包括根據不同市場的特定需求來設計和定位其產品。這種靈活且以客戶為導向的策略使SCEPTRE能夠在激烈的全球市場競爭中脫穎而出。

談到未來的發展，劉酉看到科技不斷變革，人工智慧的普及和電子商務的崛起使市場環境發生變化。他們的發展方向是持續提高產品的性能和效率，以滿足不斷變化的市場需求。此外，隨著電子商務的發展，消費習慣也不斷在改變。 他們認識到，物流和退貨問題是當今商業的重要因素之一，但他們的目標是提供高品質的產品，降低退貨率，確保客戶滿意度。