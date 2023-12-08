犯罪率激增 洛縣29城市促凍結零保釋金政策

FOX 11電視台報導，洛縣 29個城市聯盟市長和領導人日前舉行圓桌會議，評估無現金保釋（no-cash bail）對當地社區影響。有鑒於犯罪率激增，與會者主張凍結零保釋金政策，且考慮在智慧保釋（smart bail）改革前進行徹底審查。

零保釋金政策（又稱無現金保釋，也稱為審前釋放協議），禁止在大多數輕罪和某些重罪審前要求現金保釋。

會上與會者表達對無現金保釋的擔憂，包括潛在安全問題，城市也出現財政壓力。歐溫岱（Irwindale）臨時市長安布里茲（Albert Ambriz）表示，此制度剝奪對社區造成傷害者的責任，阻止地方政府保護居民。

洛縣高等法院報告稱，在無現金保釋制度下獲釋者中，85%被認定低風險。然低風險定義包括入市竊盜、毒品 交易等犯罪，洛縣此類犯罪整體而言有所增加，引發人們擔憂。

與會者也對無現金保釋帶來的財政影響發出警告，城市需分配更多資金用於減少塗鴉、警察加班和額外巡邏等。此外，廣泛實施無現金保釋前缺乏社區投入也遭批評。惠堤爾（Whittier）市長Joe Vinatieri強調，民眾對直接影響公共安全和城市管理的政策缺少參與感。

城市聯盟已提出凍結無現金保釋制度禁令，本月將舉行聽證會。居民可上bit.ly/SmartBailReform瞭解更多資訊。