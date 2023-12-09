單身找伴 相親軟體正流行…有人如願也有人受傷

小潔表示，Tinder上玩咖較多，許多男生只想尋找炮友或一夜情。(Tinder)

古時相親靠媒妁之言，現代相親則離不開互聯網，在充斥著欲望和誘惑的南加 ，不少人選擇透過相親軟體（dating app）排解寂寞或尋找人生伴侶。有的人透過相親軟體如願以償，但有的人得到的是疲憊與傷害。

她交往網友 發現是渣男

將近30歲的華女 小霏已經使用相親軟體近四年。2019年，她抱著認真找對象的心態下載幾個知名的相親軟體，包括Coffee Meets Bagel（簡稱cmb）、Hinge、Bumble和Tinder。小霏使用相親軟體，是因為在洛杉磯 工作後，身邊的同齡人較少，社交圈也變小，她嘗試過參與一些興趣活動，但很難遇上合適的人。小霏認為，透過相親軟體交友，選擇更多，且大家抱著相同的目的，不用太多試探。

小霏最初主要使用cmb，因為有朋友透過該軟體成功找到人生伴侶，覺得上面正經的人比較多。她一開始的旅程也較為順利，使用不久後就和一名男網友交往，並在一起四年，但最終發現對方是渣男，同時和許多女性保持關係。小霏說，相親軟體讓每個人都有很多選擇，這有利有弊，因為更多選擇也意味更多誘惑。

小霏在分手一段時間後，又回到相親軟體，但現在她決定慢慢來，跟著感覺走。她給自己設定許多原則，比如只和約會對象做自己想做的事，不會專程去找約會對象，而是同時安排其他要做的事，這樣能減少約會對個人生活的影響。不過，小霏指出，一直見新人和約會是很累的事，每過三個月她都會刪除相親軟體，休息一陣再重新開始尋愛之旅。

小靜指出，因為Hinge要求用戶提供更多個人信息，包括興趣愛好、人生故事、婚戀觀等，更適合認真找對象。（Hinge）

她高效率相親 卻難長久

如果說小霏的相親體驗更偏感性，26歲的小靜則是實足的理性派，儘管從大一開始使用相親軟體，小靜一直專注於探索自己的擇偶標準，在感覺和對方沒有未來時會及時斷掉。小靜從2021年開始，只使用Hinge交友，因為Hinge要求用戶提供更多個人信息，包括興趣愛好、人生故事、婚戀觀等，更適合認真找對象。

因為追求效率，小靜的相親有一定模式，她每周會登錄一、兩次，在匹配的人中，選擇聊得較投緣的兩、三個人進行更深入的聊天，感覺不錯就約出來見面。小靜通常在一段時間內會和兩、三位相親對象見面，從其中選擇一位深入接觸。小靜表示，她好像有「三個月」的魔咒，和深入接觸的對象交往到第三個月時，往往會因為各種原因而選擇分開。

她從玩樂到認真 終結婚

與在相親軟體上頻頻受挫的小霏和小靜不一樣，小潔則透過軟體走到了婚姻殿堂。現年26歲的小潔雖然從大二開始使用相親軟體，但當時只想找玩伴，所以主要使用Tinder，那時匹配的很多都是校內學生，大多數人、特別是男生只想尋找炮友（指無戀愛、婚姻關係，但會發生性行為的伴侶）或一夜情。

工作以後，因為想認真找對象，小潔開始使用Hinge，她說，Tinder上玩咖較多，大多時候只看照片，無法了解對方的個性和三觀（世界觀、人生觀、價值觀）。幸運的小潔在使用Hinge不久後，和第一個約出來見面的男生聊得十分投緣，在戀愛兩年後，於近期結婚。

受訪者們都指出，在使用網路相親軟體時，安全是一大考量因素。小潔每次出門見人，都會和好友報備，小靜則是不會輕易去男方家或帶男生回家。小潔說，曾有一次去到約會對象家，發現一片狼籍，甚至有槍枝隨意擺放在客廳，令她十分害怕。小霏指出，自己雖沒有碰上過看似危險的人，但有些男生剛見面就會動手動腳，讓人非常不舒服。