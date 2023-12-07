傅瑞克 婚攝變虛擬實境創業家

傅瑞克從婚禮攝影跨到虛擬實境領域。（記者張庭瑜／攝影）

傅瑞克（Eric Fu），一位畢業於長堤州大（California State University, Long Beach，CSULB）的雙主修金融與國際商務的台美人，卻在攝影上找到了自己的職業平台。不久前他在台灣獲頒中華民國 僑務委員會第三屆全球青商潛力之星獎，這是對他事業成就的認可。

在大學期間，傅瑞克便開始擔任婚禮攝影師，賺取外快。畢業後，他開始嘗試各種不同的職業路徑。在進入虛擬實境產業之前，傅瑞克已經積累了豐富的攝影與活動籌辦經驗。他曾為李錦記、牛頭牌沙茶醬等著名食品公司拍攝廣告，並且有機會參與谷歌街景（Google StreetView）的拍攝工作。這些經歷讓他認識到虛擬實境是一個有潛力的商業領域。

2018年，傅瑞克創立了PeekPeek，並與合作夥伴一同踏上創業之路。最初這家只有兩人的小公司並不受市場看好，但2019年的全球疫情 卻為他們帶來了意想不到的關注。傅瑞克表示，疫情反而讓公司發展得更好，受到廣泛關注。他們與爾灣加大 （University of California, Irvine）的合作受到好評，後來更與多所主流大學合作，將業務拓展至包括旅館、餐廳在內的多元化虛擬實境網頁設計。

虛擬實境技術允許用戶在三維空間中自由觀察，體驗身臨其境的感受。PeekPeek專門為大學拍攝校園導覽，並為飯店創建參觀體驗互動網頁。傅瑞克表示，這項技術讓學生能夠360度探索校園，從建築外觀到內部的圖書館、咖啡廳，提供了過去照片或視頻無法達到的效果。

他認為，虛擬實境應用範圍廣泛，涉及學校、餐廳、旅館、老人中心、房地產和遊樂區等多個領域。他說：「我們選擇學校作為切入點，主要是因為學生本來就是VR的使用群體。」選擇合適的目標客群是PeekPeek成功的關鍵之一。

洛杉磯台美商會青商部（TJCCLA）會長傅瑞克（中），透過參與與主導多元活動，成功擴展了自己的人脈網絡並促進了業務的成長。（記者張庭瑜／攝影）

傅瑞克相信，科技為人們提供了全新的體驗模式。PeekPeek（其境科技）的WebTour技術讓潛在客戶能夠虛擬參觀實際場所，提供沉浸式的互動體驗。

傅瑞克在創業後加入了洛杉磯台美商會青商部（Taiwanese Junior Chamber of Commerce Los Angeles, TJCCLA），並擔任會長。他認為，加入商會不僅是為了尋找資源，更是一個擴展視野、建立人脈的平台。透過參與活動，他不僅提升了自己的知名度，也為商會帶來了更多資源和機會。