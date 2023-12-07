傅瑞克 婚攝變虛擬實境創業家
傅瑞克（Eric Fu），一位畢業於長堤州大（California State University, Long Beach，CSULB）的雙主修金融與國際商務的台美人，卻在攝影上找到了自己的職業平台。不久前他在台灣獲頒中華民國僑務委員會第三屆全球青商潛力之星獎，這是對他事業成就的認可。
在大學期間，傅瑞克便開始擔任婚禮攝影師，賺取外快。畢業後，他開始嘗試各種不同的職業路徑。在進入虛擬實境產業之前，傅瑞克已經積累了豐富的攝影與活動籌辦經驗。他曾為李錦記、牛頭牌沙茶醬等著名食品公司拍攝廣告，並且有機會參與谷歌街景（Google StreetView）的拍攝工作。這些經歷讓他認識到虛擬實境是一個有潛力的商業領域。
2018年，傅瑞克創立了PeekPeek，並與合作夥伴一同踏上創業之路。最初這家只有兩人的小公司並不受市場看好，但2019年的全球疫情卻為他們帶來了意想不到的關注。傅瑞克表示，疫情反而讓公司發展得更好，受到廣泛關注。他們與爾灣加大（University of California, Irvine）的合作受到好評，後來更與多所主流大學合作，將業務拓展至包括旅館、餐廳在內的多元化虛擬實境網頁設計。
虛擬實境技術允許用戶在三維空間中自由觀察，體驗身臨其境的感受。PeekPeek專門為大學拍攝校園導覽，並為飯店創建參觀體驗互動網頁。傅瑞克表示，這項技術讓學生能夠360度探索校園，從建築外觀到內部的圖書館、咖啡廳，提供了過去照片或視頻無法達到的效果。
他認為，虛擬實境應用範圍廣泛，涉及學校、餐廳、旅館、老人中心、房地產和遊樂區等多個領域。他說：「我們選擇學校作為切入點，主要是因為學生本來就是VR的使用群體。」選擇合適的目標客群是PeekPeek成功的關鍵之一。
傅瑞克相信，科技為人們提供了全新的體驗模式。PeekPeek（其境科技）的WebTour技術讓潛在客戶能夠虛擬參觀實際場所，提供沉浸式的互動體驗。
傅瑞克在創業後加入了洛杉磯台美商會青商部（Taiwanese Junior Chamber of Commerce Los Angeles, TJCCLA），並擔任會長。他認為，加入商會不僅是為了尋找資源，更是一個擴展視野、建立人脈的平台。透過參與活動，他不僅提升了自己的知名度，也為商會帶來了更多資源和機會。
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