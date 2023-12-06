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數千監視器遍布全市抓賊 隱私問題惹議

編譯陳盈霖／綜合報導
比佛利山警局靠著遍佈城市的監控攝影等先進技術捕獲嫌犯，然這項技術也引起隱私爭議。（FOX 11電視台畫面）
比佛利山警局靠著遍佈城市的監控攝影等先進技術捕獲嫌犯，然這項技術也引起隱私爭議。（FOX 11電視台畫面）

FOX 11電視台報導，南加州觀光勝地比佛利山（Beverly Hills）有個特別之處，「數千個監控攝影機遍布全市」，近期這些鏡頭立功，幫助警方抓獲殺人犯，然這項先進系統卻也引發隱私問題。

相關單位3日宣布以重罪逮捕33歲鮑威爾，他涉嫌在四天內謀殺四名南加州男子，官員讚揚比佛利山警方使用尖端技術，包括2400個監控攝影機，24小時監控，一架無人機和50個自動車牌閱讀器（ALPR）。

比佛利山警局局長斯坦伯克（Mark G. Stainbrook）在記者會上說，可疑車輛進入城市後，ALPR即向監控中心發出警報，「在我們調度員和虛擬巡邏人員出色的工作下，引導警察前往嫌犯所在車輛的位置。」

根據比佛利山警局，警戒中心（Watch Center）第一年協助逮捕62起案件，破獲110起車輛竊盜案，然它的存在，讓「阻止洛杉磯市警局跟監聯盟」（STOP LAPD Spying Coalition）的Hamid Khan質疑「我們想生活在一個警察國家嗎？」他認為鮑威爾案屬特例，但像警局部署這樣龐大的安全網，最終是「弊大於利」。

「我認為此系統會成為種族歧視的許可證」他說，「這是巨大的資訊共享環境系統，收集到的資訊可被用於犯罪社區追蹤、監控。我們必須更廣泛的審視這項技術，從長遠看會付出什麼代價，造成怎樣的傷害。」

當天記者會上，洛杉磯市警局局長摩爾（Michael Moore）稱先進技術至關重要，特別是逮捕鮑威爾的過程。「我相信若他們無法使用這些技術，這個人仍會在該地區活動並殺害他人。」

比佛利山 加州 南加

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