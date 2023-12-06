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高啟正最後一次公開露面 仍心繫籃球

記者啟鉻／洛杉磯報導

中國國民黨美西南支部前常委謝宗煌表示，高大哥突然逝世讓僑界非常震驚，也十分不捨。大家對他多年來為僑社服務、國家的貢獻，深存感恩。僑界以往舉辦的很多活動，高大哥以身作則，親自參與，出錢出力，這是他讓僑界最為感動感謝的。

他說，今年6月間，母校台灣政治大學的「雄鷹籃球隊」，因為三年連續獲得台灣大專籃球聯賽男一級冠軍，由球隊創始人姜豐年率領來美西參觀訪問，政大南加州校友會經由美國中華體育聯誼會總會長高大哥的安排與協助，得與洛杉磯ABA聯盟球隊Hrazdan舉行了一場友誼賽。

當天高大哥健康欠佳，但仍在高大嫂陪同下，親自出席為兩隊加油打氣並合影留念，也見到了一些他多年的藍球界老友。看得出來，高大哥當時心情相當愉快，大家也很替他高興，尤其是被他一生對籃球運動的熱愛與執著所感動。這也是他最後一次在公開場合露面。

華埠中華會館現任主席李金生說，他個人覺得，高啓正生前對僑界奉獻可說是新僑的代表性人物，多年來他承擔起新僑僑社和傳統僑社的橋樑，使得南加僑社合作更加和諧。每年的活動如青年節、美國國慶／樓慶紀念、雙十國慶、籌款賑災等，他都是起到領導作用，出錢出力務求活動圓滿成功。

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