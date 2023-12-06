高啟正最後一次公開露面 仍心繫籃球

中國國民黨美西南支部前常委謝宗煌表示，高大哥突然逝世讓僑界非常震驚，也十分不捨。大家對他多年來為僑社服務、國家的貢獻，深存感恩。僑界以往舉辦的很多活動，高大哥以身作則，親自參與，出錢出力，這是他讓僑界最為感動感謝的。

他說，今年6月間，母校台灣政治大學的「雄鷹籃球隊」，因為三年連續獲得台灣大專籃球聯賽男一級冠軍，由球隊創始人姜豐年率領來美西參觀訪問，政大南加 州校友會經由美國中華體育聯誼會總會長高大哥的安排與協助，得與洛杉磯ABA聯盟球隊Hrazdan舉行了一場友誼賽。

當天高大哥健康欠佳，但仍在高大嫂陪同下，親自出席為兩隊加油打氣並合影留念，也見到了一些他多年的藍球界老友。看得出來，高大哥當時心情相當愉快，大家也很替他高興，尤其是被他一生對籃球運動的熱愛與執著所感動。這也是他最後一次在公開場合露面。

華埠 中華會館現任主席李金生說，他個人覺得，高啓正生前對僑界奉獻可說是新僑的代表性人物，多年來他承擔起新僑僑社和傳統僑社的橋樑，使得南加僑社合作更加和諧。每年的活動如青年節、美國國慶／樓慶紀念、雙十國慶、籌款賑災等，他都是起到領導作用，出錢出力務求活動圓滿成功。