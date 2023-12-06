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從警近20年 華裔女偵探謝艾莉成反詐專家

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛縣警局反詐小組華裔警探謝艾莉。（記者啟鉻／攝影）
洛縣警局反詐小組華裔警探謝艾莉。（記者啟鉻／攝影）

華裔謝艾莉（Aily Baldwin）是洛縣警局資深警官，從警近20年。兩年前，她奉調擔任警局反詐小組警探。謝艾莉說，近年針對華人群體的詐騙及網路犯罪很多，尤其是針對老年和殘障者的案件，增幅更大。騙子通常會向受害者施壓，催促其趕緊行動，並告訴受害者用特定方式付款。

謝艾莉所在反詐小組，隸屬縣警局詐騙及網路犯罪案件調查科。她說，僅在2022年，FBI網路犯罪投訴中心就接到60歲以上受騙者投訴8萬8262起，損失金額總計31億元，同比2021年增加84%。平均每位受害者損失超過3萬5000元。有超過5000名受騙者，損失在10萬元以上。2022年，加州年長者受騙案件，在全美各州名列前茅，總計損失金額超過6億元。

謝艾莉說，不法者會使用多種方式欺詐財產，包括殺豬盤、抽獎、彩券、慈善、技術支持、假冒祖父母或冒充政府工作人員。通過電腦、手機軟體、郵件及電話與受害者溝通。嫌犯利用欺騙、暴力、偽造文書或者其它威脅手段控制受害者資產。一旦獲得控制權，就會掏空受害者帳戶，將資金轉為己有。

兩年前，謝艾莉初任反詐小組警探，首個接觸的受騙者是一位經常使用電腦看股票行情的年長者。謝艾莉說，這是一起「技術支持」詐騙案。該長者操作電腦時，忽然彈出一個對話框並鎖住屏幕，說電腦感染病毒，讓長者按照提供的電話諮詢技術清理。長者因電腦無法操作，就很緊張打電話過去詢問。對方自稱某著名電腦公司專家，可以幫助解鎖屏幕，但需要遠端獲得長者電腦的控制權，才能操作。

這名長者信以為真。對方操作過程中，假意提醒長者帳戶遭病毒入侵，資金可能被轉移。為安全起見，需要將長者的帳戶資金轉移到另一受保護的銀行帳戶。就這樣，長者一步步進入陷阱，帳戶數十萬元存款，被詐騙者轉走。老人發現受騙後，追悔莫及。

謝艾莉表示，通常騙局有四大跡象，詐騙者假冒人們熟悉的組織或政府機構，還會通過偽裝成官方電話號碼的方式，增加可信度。不法者實施詐騙前，會表示有問題或者發生緊急情況，也有一些稱在彩券或抽獎活動中獎；一旦詐騙者覺得已經成功控制受害人，就會施加壓力，迫使受騙者立即採取行動；詐騙者會告知受騙者用指定方式付款，完成整個騙局。

謝艾莉說，要避免成為詐騙受害者，就要保持防範意識，了解目前欺詐及網路犯罪案件動態，掌握避免受害方法。比如認清騙子用意，立即結束與不法者所有溝通。在網上查詢自己的聯絡方式，找到個人資料後，採取辦法清除，以免被騙徒利用。抵制立即行動的壓迫感，若覺得自己或親屬有受騙危險，立即報警求助。她還強調，現在AI技術在網路可以改變人的面貌和聲音，尤其需要警惕。

謝艾莉說，從警近20年，擔任過法警、巡警等，參與過掃黃、處理過車禍，其間經歷不少危險，後轉為警探。她說，之所以選擇做警察，是因為在學生時代喜歡看警匪片，警察能夠打擊犯罪、懲惡揚善，她對此感到熱血沸騰。

加州 洛縣 殺豬盤

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