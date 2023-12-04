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洛縣提升綠化至中位數 人口總壽命可延長17萬年

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯加大環境健康科學部博士後、教授Michael Jerrett介紹，提升草地和樹蔭面積所產生的益處，在缺乏綠地的地區尤為明顯。（視頻截圖）
洛杉磯加大環境健康科學部博士後、教授Michael Jerrett介紹，提升草地和樹蔭面積所產生的益處，在缺乏綠地的地區尤為明顯。（視頻截圖）

少數族裔媒體（EMS）1日舉辦線上討論會，邀請專家以洛杉磯市、縣為例，講述了綠化面積對人體健康、壽命的影響。有研究顯示，草地以及樹蔭面積與人類壽命和健康呈正相關。若將洛縣公園面積區域提升至中位數，那麼洛縣人口總壽命將提升17萬1000年。

洛杉磯加大環境健康科學部博士後、教授Michael Jerrett介紹，由他與其他專家一同發布的一篇研究顯示，若將洛杉磯縣所有低於公園面積中位數（54畝）的地區全部提升至中位數，洛縣人口共計可獲得額外17萬1000年的壽命，其中拉丁裔、非裔民眾可獲得12萬2700年。這顯示了不同族群在獲得綠地上的不平等。

Michael Jerrett介紹，提升草地和樹蔭面積所產生的益處，在缺乏綠地的地區尤為明顯。洛杉磯縣的數據顯示，樹的數量、綠地面積與人口壽命成正相關。在缺乏綠地的地區，公園數量也與人口壽命成正相關。有趣的是，在綠地旺盛的區域，公園的增多，並不會帶來壽命的大幅度增長。

洛杉磯市樹林專員（City Forest Officer）Rachel Mala...
洛杉磯市樹林專員（City Forest Officer）Rachel Malarich。（視頻截圖）

洛杉磯市樹林專員（City Forest Officer）Rachel Malarich介紹了洛杉磯市的綠化政策，包括四個理念：種植、維護、傳承、管理。其中「維護」是指樹木、草地的日常維護；「傳承」是指讓綠地在不斷的城市建設中延續下去；「管理」是指汲取民眾意見，種植民眾喜歡的樹木。「樹林專員」一職是洛杉磯市府2019年開始設立的職位，Rachel Malarich是第一位擔任該職位的人。

南加州最大的環保提倡組織「Tree People」樹林高級主任Marcos Tr...
南加州最大的環保提倡組織「Tree People」樹林高級主任Marcos Trinidad。（視頻截圖）

加州最大的環保提倡組織「Tree People」樹林高級主任Marcos Trinidad介紹了該組織為了提高城市綠化做出的努力。其中關鍵一點是將不同地區的綠化需求進行排序，優先優化亟需綠化的地區。他表示，未來將嘗試正式員工和志願者共同工作的模式，更多鼓勵社區民眾參與進來。

洛杉磯鄰里土地信託（Los Angeles Neighborhood Land ...
洛杉磯鄰里土地信託（Los Angeles Neighborhood Land Trust，LANLT）項目經理張迪。（視頻截圖）

洛杉磯鄰里土地信託（Los Angeles Neighborhood Land Trust，LANLT）項目經理張迪介紹，該組織成立於2002年，至今在洛杉磯與其他組織共建成30多個公園或花園。她表示洛杉磯市在全美的綠化面積排名墊底，綠化任務任重道遠。

洛杉磯加大（UCLA）環境與可持續學院副教授Jon Christensen。（視...
洛杉磯加大（UCLA）環境與可持續學院副教授Jon Christensen。（視頻截圖）

最後，洛杉磯加大（UCLA）環境與可持續學院副教授Jon Christensen介紹了綠化對人類生活的重要性，並表示期待與更多社區組織和政府部門合作，提升城市的綠化空間。

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