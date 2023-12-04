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洛城新語╱紐森甩不掉的包袱

洛城新語

加州州長紐森和佛州州長德桑提斯辯論，吸引470萬人觀看，這場辯論之所以獲高度關注，在於多數人都揣測，假設明年沒有拜登和川普擋在前面，這很可能就是兩黨總統候選人的前哨戰。                                                                                                                                                

拜登因年紀關係，在近期幾次主流媒體民調中，被民眾認為不適合挑戰連任，支持度愈來愈低；而共和黨沒好到哪去，當前表態競逐的人選中，川普支持度仍大幅領先其他人，但川普官司纏身，能不能選的成還有變數，目前排在第二位就是德桑提斯。

這次主辦方是福斯電視台，立場極度偏共和黨，儘管主持人一開始就表示會秉持中立，但整場辯論只能說柿子挑軟的吃，他的提問和提出的數據，都明顯對紐森不利，包括加州人出走、遊民問題、高生活成本和油價，是近兩年加州飽受批評的現象，也因此，過程中紐森多數處於防守方。

其實90分鐘的辯論，兩個人並沒有針對政策好好論述，內容充滿口水，就像是民意代表鬥嘴吵架，而大部分時間兩人把議題拉到兩黨路線、總統選戰等超過州層級的議題，很多人看完不禁問：這是州長辯論嗎？

平心而論，參加辯論前，主辦單位或多或少都會將題目準備好並知會雙方團隊，就算沒有預先提供，紐森這一方也不會不清楚德桑提斯的攻擊重心；說穿了 ，這場秀就是給福斯的觀眾好好看看德桑提斯的能力，紐森表現再好，也得不到共和黨支持者青睞，反觀若表現不好恐引來負面效應，吃力不討好。

不過即使如此，紐森單刀赴會福斯電視台舌戰德桑提斯仍勇氣十足，應給予鼓掌。且整場表現，因為主持人的設計和德桑提斯一開始就帶有攻擊性和不理性的字眼，反而可讓紐森回擊，凸顯德桑提斯的弱點。

有媒體找來專家評論兩個人的肢體語言，紐森說話時帶有自信，展現魅力，平均得分可能高於德桑提斯。權威媒體時代雜誌更撰文嘲諷，若侮辱、扭曲事實是評論好壞的標準，那德桑提斯會是辯論勝利者。顯示紐森整體表現略微勝出。

但不能否認的是，面對主持人「設計好」關於加州難看數據的提問，紐森並不願直接回答，要嘛避重就輕或轉移焦點，坦白說，這些痛處短期不會改變，就算放到明年，題目還是一樣，若沒有好的論述或正視問題，將是紐森甩不掉的包袱。

紐森 德桑提斯 加州

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