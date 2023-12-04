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洛杉磯台美商會年會 選舉2024理事會

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
洛杉磯台美商會年度大會暨選舉理事會，在羅斯密市舉行。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯台美商會年度大會暨選舉理事會，在羅斯密市舉行。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會12月2日（週六）上午在洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）888海珍大酒樓舉辦年度會員大會暨2024年理事選舉。這場大會不僅是商會一年中最重要的聚會，也是一個決定商會未來方向和領導層的關鍵時刻。

大會由會長吳宜蓉主持，秘書長陳祥寧報告商會的會務，接著由財務長王偉文提供財務報告。青商部會長傅瑞克介紹青商部的活動，並由章程委員會代表傅舟山與大會成員討論商會章程的潛在修改。

會長吳宜蓉向會員們報告商會過去一年的成績及成就，回顧商會的重要進展和突破。（記者...
會長吳宜蓉向會員們報告商會過去一年的成績及成就，回顧商會的重要進展和突破。（記者張庭瑜/攝影）

多位嘉賓與會，包括國策顧問楊信、田詒鴻，以及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正等。

會議的一大亮點是2024年度理事選舉，由選舉委員會成員顏樹洋、林國彥、詹凱臣、林基龍和傅舟山監督進行。所有原班28位理事候選人均成功當選，顯示會員對這些候選人的高度信任和支持。

商會會員齊聚一堂，全神貫注地聆聽著主辦方公布的各項會務、財務報告以及未來計畫。（...
商會會員齊聚一堂，全神貫注地聆聽著主辦方公布的各項會務、財務報告以及未來計畫。（記者張庭瑜/攝影）

選舉結束後，商會也在當日下午召開2024年第一次理事會議，進行新一屆會長和副會長的選舉，確立商會的新領導團隊。這次大會將對商會的未來發展方向提供重要的決策和創新動力。

會議還聽取了洛杉磯華僑文教服務中心副主任鄭心茹的僑台商服務工作介紹，以及聖地牙哥縣（San Diego County）估值官（Assessor ）馬克斯 （Jordan Marks）的特別演講。

洛杉磯 聖地牙哥

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