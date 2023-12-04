洛縣派洛斯福德半島燈光假日遊行 華人首亮相 歌舞吸睛

今年「燈光假日遊行」的隊伍中加入了華人參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城市活動中亮相。（美國加州南灣華人協會）

由洛杉磯 縣羅林山莊市（Rolling Hills Estates） 主辦「燈光假日遊行」（Holiday Parade Of Lights），是派洛斯福德（Palos Verdes）半島上最盛大的年度節慶活動。今年，遊行隊伍中加入了華人 參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城市活動中亮相。

視頻來源：美國加州 南灣華人協會 記者趙健/後製

遊行活動12月2日下午6時開始，節日花車、遊行隊伍、聖誕老人伴隨著熱鬧的音樂，穿過燈火通明的城市中心。其中，由美國加州南灣華人協會組織的華人遊行隊伍最為引人注目，大熊貓、舞龍、扇子舞、紅綢舞等精彩節目，伴隨著耳熟能詳的中國歌曲和精美的傳統服飾，為遊行注入了多元的文化元素，贏得觀眾們的歡呼及喝彩。

具有中國特色的大熊貓、舞龍、扇子舞、紅綢舞等精彩節目，伴隨著耳熟能詳的中國歌曲和精美的傳統服飾，為遊行活動注入了多元的文化元素。（美國加州南灣華人協會） 美國加州南灣華人協會的健美隊在短短兩周時間內，排練出中國民族舞蹈「扇舞」。（美國加州南灣華人協會）

美國加州南灣華人協會走在舞蹈隊伍最前方的是由小朋友們組成的舞龍隊，其中年齡最小的參與者僅5歲。而在遊行隊伍的後方，華人民眾自發加人，跟隨遊行隊伍一同前進。其中，一位86歲高齡的老華僑Shaw，在下午3時就到場支持，從頭到尾精神抖擻沒有掉隊 ，還不停為大家拍照錄像。

走在舞蹈隊伍最前方的是由小朋友們組成的舞龍隊，其中年齡最小的參與者僅5歲。（美國加州南灣華人協會）

協會創會會長王薇表示，感謝協會領導團隊的團結協作，和兄弟社團以及南灣民眾的大力支持，讓我們今年首次代表華人社團參與這個擁有26年歷史的慶祝活動，成功地展示了南灣華人的精神風采和積極參與社區活動的熱情。 「我們是參與者，也是文化的傳承者和社區的建構者。 」