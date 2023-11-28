感覺很快天黑 下月起日落晚

南加州民眾感到太陽下山的時間愈來愈早。（Unsplash網頁）

KTLA 5電視台報導，過去幾周太陽下山時間愈來愈早，儘管夏令時間（daylight saving time）在很大程度上是「罪魁禍首」，但因地球是傾斜的，這意味著夏季時地球有時會向太陽傾斜，冬天有時遠離太陽，因此夏天陽光照射時間長，冬季則會感覺「很快就天黑」。

距離一年中北半球白晝最短的12月22日冬至只有幾周時間，然12月初和12中旬卻也標誌著一個重大轉折：美國各地太陽下山速度「逐漸變慢」。

根據國家海洋暨大氣管理局（NOAA）數據，洛杉磯 將於12月2日出現最早的日落，下午4時43分，12月8日（當天日落時間為下午4時44分）開始，地球慢慢朝另一個方向變化，意味著太陽下山時間逐漸變晚。

舊金山 將於本月29日出現最早的日落時間，下午4時51分，自12月14日（日落時間為下午4時52分）起，太陽下山時間逐漸變晚。民眾可上https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/，用太陽能計算器查看各城市日落時間。

提早的日落也引出另一個問題：取消夏令時間會讓情況變好嗎？這取決個人喜好。

若全美整年都保持標準時間（Standard time），也就是目前大多州使用的時間，則夏季日出時間會早得多。如芝加哥 最早的日出是在6月初清晨5時15分，若不提前採用夏令時間，則日出會出現在清晨4時15分，晚上7時24分日落。反之使用夏令時間，晚間8時24分太陽才會下山，民眾有額外時間多享受夏日活動。