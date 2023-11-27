加州官員挺以 阿裔揚言選票報復 州府壓力大

以哈就24日起暫時停火達成協議，本圖為22日以色列轟炸加薩走廊 。(美聯社)

哈瑪斯對以色列 發動恐襲後，以色列很快發動對哈瑪斯的武力報復。美國的聯邦與各州政府幾乎全數支持以色列，但雙方的爭戰中受害最大的是巴勒斯坦 老百姓，數以百萬計的巴勒斯坦人流離失所，隨著戰火延燒而且沒有近期休止的情況，加州 的領導人越來越感受到需要向以色列施壓，以達到「停火」(Cease Fire)的結果。也有人以選票提醒民選官員適當作為。

10月7日哈瑪斯越界突襲以色列，殺害了1200名以色列的軍人和老百姓，並劫持人質，歐美國家大致認同以色列必須保護領土與安全的權利。但在消滅哈瑪斯戰士的目標上，加薩的老百姓受創深重，加薩北部的公寓大樓幾乎沒有完整的，停水停電缺乏民生物資，讓留守的居民的生活困苦不堪。

加州有120萬猶太人，71萬5000巴勒斯坦人，而巴勒斯坦人是阿拉伯人的一支。加州是全美國猶太人第二多的州，也是阿拉伯人第一多的州。恐襲發生後，加州州長紐森本已安排好訪問中國，他隨即安排繞道以色列再去中國。他向以色列人民表達支持，但他並沒有進入加薩與巴勒斯坦領導見面。

另外，加州政府雖然在10月承諾給以色列與加薩物資援助，但目前送去的多餘醫藥用品只送到了以色列。哈瑪斯的恐襲用「屠殺」來說絕不為過，但無辜的巴勒斯坦百姓所遭受的死傷與流離失所也令世人傷痛，同情巴勒斯坦的人希望以色列停火，用其他較不波及百姓的方式獵殺哈瑪斯戰士。

州府大樓10月9日掛上以色列國旗，紐森並且與猶太社區領導人做視訊會議，商討對抗反猶太主義，但紐森並沒有跟阿拉伯人社區領袖會商，這就讓同情巴勒斯坦人的州民不滿，憤怒的抗議人士上周末衝破警衛防線，闖入加州民主黨的黨團大會，讓部分議程中斷。

民主黨拉丁裔黨團主席奧卡拉(Norma Alcala)表示她能了解抗議者已忍無可忍，必須用這種不守法的方式表達憤恨。民主黨加州分會主席希克斯(Rusty Hicks)則指出，用違法犯紀的方式抗議是絕不可取的(completely unacceptable)。抗議人士則指出，加州的官員必須謹記，明年的選舉中，凡是挺以色列、不呼籲停火的政客，都得不到阿拉伯裔居民的選票。