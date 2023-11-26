台裔李育庭 獲全球青商潛力之星獎

李育庭詳細介紹Pixel Canvas所設計的網頁。（記者張庭瑜╱攝影）

出生台灣的李育庭（Joey Yu-Ting Lee），近年來在科技界嶄露頭角。在全球疫情 嚴峻之際，他將全部精力投入於自創的公司Pixel Canvas，自己擔任執行長。雖然父母希望他有一份較為穩定的職業，然而，主修資訊科技和美術的李育庭，心中卻懷抱著不一樣的夢想。

2017年，李育庭為追尋更好的工作機會，從華盛頓遷移到洛杉磯 （Los Angeles）。他與一群志同道合的朋友開始進行創意合作，花費超過一年時間合作開發了一款名為Reiko's Fragments的虛擬互動恐怖遊戲。這款遊戲的成功不僅在玩家中獲得極高的評價，甚至吸引YouTube名人的注意，最終以20萬元售出這款遊戲。

Pixel Canvas的創立是李育庭對於技術與創意結合的另一次嘗試。這是一款基於網絡瀏覽器的3D互動平台，主要為公司提供數位互動需求的解決方案。透過應用雲端虛擬引擎技術，他們設計的虛擬互動網頁已與多家知名機構和企業合作，包括洛杉磯國際汽車展（LA Auto Show）、亞利桑納州立大學（Arizona State University, ASU）和勞氏公司（Lowe's）等。

疫情後，李育庭看到虛擬實境和元宇宙概念的潛力。他認為，在疫情推動下，這些技術不僅受到更多的關注，其應用範圍也在不斷擴大。他認為，人們對於虛擬空間的接受程度有顯著提高。在實體活動被迫取消的背景下，許多人和機構開始轉向虛擬實境作為替代方案，這些變化使得虛擬空間的使用範圍得以廣泛拓展。目前Pixel Canvas公司已經設計超過30萬小時的娛樂、教育和購物等領域的虛擬體驗。

在2023年，李育庭榮獲第三屆全球青商潛力之星獎項，這促使他再次訪問自己的出生地台灣。在為期兩個月的台灣之旅中，他重新認識這片土地，並對於Pixel Canvas在台灣市場的潛在機會感到驚喜。

此外，李育庭的愛情故事也與他的職業生涯緊密相連。在蒙特利公園市 （Monterey Park）的一次活動中，他介紹自己設計的虛擬遊戲，這也成為他與未來妻子相遇的契機。除讓更多人解他的作品，這些參展機會，也為他帶來人生的伴侶。

而作為台美菁英協會（TAP）的成員，李育庭深刻感受到洛杉磯台裔美國人社群的活躍與團結。他發現洛杉磯的台裔美國人社群非常活躍，這是他在密蘇里州和華盛頓所未曾體驗過的。台裔美國人社群的互相吸引和互助，讓他看到在美國和台灣社會中存在的許多未被發掘的機會，他將來會更深入地參與其中。