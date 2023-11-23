感恩節送禮 護膚、旅行類受歡迎

Milmo1813是一款可容納23公升的城市包。（品牌官網圖片）

感恩節也是絞盡腦汁送老師親朋同事禮物的季節，兼具實用性、品質和設計感是選擇禮物的基本元素，本期推薦禮物包括護膚、日用、旅行等多樣化的禮物，均都滿足這些要素。

法國小眾奢華香氛Ex Nihilo的迷走緋花（Fleur Narcotique）是不會撞香的法國香水，秉持法式香氛的前衛視角，只選用最頂級獨到的香氛素材。全品項從香水到身體系列多達42種，相當完整。在洛杉磯 品牌店內提供訂製香氛服務，客人可定制屬於自己的專屬香氛。

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無論是都市行走還是旅行都需要一款尺寸合適和又充滿設計的手袋單品，Milmo1813是一款23公升的城市包，其創始人Jordan Marcelino目標是設計一款、可容納從工作必需品到雜貨所有物品的書包，其空間寬敞到又不會壓壞其他物品。Milmo1813造型時尚 ，分開可拆式防水主隔層襯墊用於分隔物品，能輕鬆地將農產品和其他雜物如筆記型電腦、錢包等分隔開，且有防水內袋可保護重要物品，外側有小口袋，方便拿取小物品。

乾燥的冬季，一款純天然的唇油和身體黃油簡直是救命神器。來自美國本土的The Keepers Collective製作一系列護膚和美容產品，均採用純天然成分和自己研製的蜂群手工製成。紅糖無花果、蔓越莓橙和香草薄荷三個口味的唇油滋潤雙唇，賦予雙唇光澤。

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