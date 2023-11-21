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大風席捲南加 吹翻大卡車、小飛機

記者子為／綜合報導
強風導致樹木倒塌。（KTLA）
強風導致樹木倒塌。（KTLA）

氣象專家指出，從11月19日開始，強勁的陣風正席捲南加大部分區域，從海岸到內陸地區，多地的強風警報生效。預計大風22日後將減弱，為感恩節帶來相對平靜的天氣。

從19日開始，前往以下區域的民眾，可能會遭遇持續的強風，包括聖蓋博山脈的西部、洛縣5號公路北部的格雷普韋恩（Grapevine）路段，這些地區出現時速為30至45哩的北風和時速高達60哩的陣風，聖蓋博西部山區的陣風更是高達每小時80哩。聖塔克拉利塔（Santa Clarita）地區的Magic Mountain Truck步道，19日夜間出現時速93哩的陣風。

20日，短暫的氣溫上升伴隨著聖塔安那焚風（Santa Ana Wind），范杜拉縣部分地區發布強風警告。橙縣與內陸地區，包括聖伯納汀諾縣和河濱縣的山谷地帶，以及洛杉磯縣和范杜拉縣的部分地區，大風警告持續到21日。

聖塔克拉利搭地區一棵大樹，20日堵塞Sand Canyon路的部分路段。洛杉磯縣消防局官員也證實該事件，20日上午11時接到有關電線倒塌的報警後，消防員在Sand Canyon路發現一棵25呎高的樹倒塌，雖然堵塞車道，但所幸沒有人受傷。

在橙縣托斯汀（Tustin），陣風將一棵巨大的托雷松樹(Torrey Pines)吹倒，導致一處房屋車庫和其中的汽車受損。房主福尼 (Phil Forney) 接受KTLA電視台的採訪時表示，樹倒塌時，他聽到整個房子都在震動，聲音非常大。聖塔安那的約翰韋恩（John Wayne）機場，有跑道上的小飛機被大風吹翻。在內陸帝國，有至少五輛大卡車被大風吹翻。專家指出，強烈的陣風可能會導致樹木和電線倒塌，駕駛者應保持謹慎，特別是底盤較高的汽車，更需小心。

在洛杉磯縣，有超過5500戶居民的電源已提前關閉，以最大程度地降低發生的火災風險。卡拉巴薩斯市（Calabasas）一家購物中心的幾家商店從19日開始停電，一位商店老闆在接受採訪時透露，20日晚些時候可能供電才會恢復。

根據國家氣象局（NWS）的預測，21日晚到22日風力會減弱，為感恩節帶來平靜的天氣。同時，感恩節期間的氣溫，會相對暖和，預計感恩節當天的氣溫將在70度以下，天空蔚藍。降溫情況，則在感恩節後出現。

強風將小飛機吹翻。（ABC 7）
強風將小飛機吹翻。（ABC 7）
強風將大卡車吹翻。（ABC 7）
強風將大卡車吹翻。（ABC 7）

洛杉磯 聖蓋博 橙縣

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