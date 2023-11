華埠健康博覽會 健檢、理髮、美甲、洗腳全都包

現場有各項檢查,圖為口腔檢查。(記者張宏/攝影)

洛杉磯華埠 服務中心(Chinatown Service Center, CSC)18日舉行年度健康博覽會,約有300多居民參與,現場40個攤位介紹相關資訊和提供醫療檢查服務。

亞裔青少年中心(AYC)主任陳鳳儀(Florence Lin)(右)和同事合影。(記者張宏/攝影)

當天華埠服務中心大樓熱鬧非凡,來自四面八方的人們聚集在這裡,獲取健康信息和接受健康檢查。華埠服務中心的首席運營官(COO)Jack Cheng表示,今年人數遠超往年,因為疫情的緣故,很多人多年沒有做健康檢查,所以趁這個機會補救。當天為社區民眾提供免費篩檢,包括血壓、骨質密度、口腔癌、視力等多個項目,參與的商家和機構也較之前增加,為民眾提供多元的健康資訊。

華埠服務中心的COO Jack Cheng(左)和同事合影。(記者張宏/攝影)

Jack Cheng說,明年華埠服務中心將在阿罕布拉開幕「多元社區醫療中心暨長者照護中心」,屆時會提供更寬敞的環境和更豐富的醫療服務內容,整個設施佔地4萬3000平方呎,提供家庭醫科、牙科、眼科、小兒科、心理諮商等服務,更規畫「年長者全面照護計畫 (Program of All-Inclusive Care for the Elderly)」,為年長者提供醫療及社會服務。

華埠服務中心 (Chinatown Service Center, CSC) 18日於華埠舉行一年一度的健康博覽會。(記者張宏/攝影)

現場還提供理髮、美甲及流感和新冠疫苗接種等多項免費服務,還有免費鞋子可拿。住在華埠的李女士正在享受洗腳服務,她表示,來一次能享受多種服務覺得很便利,她一早來抽血檢查牙齒和眼睛,現在正好洗腳休息一下。之後她還打算理髮,感謝服務中心為民眾提供這樣便利免費的服務。

現場還提供洗腳、理髮、美甲及流感和新冠疫苗接種等多項免費服務。(記者張宏/攝影)

亞裔青少年中心(AYC)主任陳鳳儀(Florence Lin)也參與活動,她表示,AYC現在可免費幫助民眾申請聯邦政府資助的平價連線計畫(APC),為符合資格的家庭,每月提供高達30元的高速家居網絡折扣。同時也幫助民眾申請食物補助計畫CalFresh,幫助民眾支付購買家庭食物所需的費用。

爾灣加大 (UCI)還在現場招募睡眠研究華人 參與者,希望藉此了解華人關於壓力、健康習慣和心臟健康研究,參與者需要是長期居住南加的30歲以上華裔居民,需要完成問卷調查和兩年中和研究團隊會面四次,佩戴手腕睡眠記錄器14個晚上及血液樣本,可獲得免費個人健康報告和150元獎金。