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華航洛城金山飛台北將增班 另推「年度最強」85折優惠

記者張宏/洛杉磯報導
中華航空（China Airlines）北美區處處長鄭玉麟（右三）和華航美洲地區行銷協理張國楨（右二）16日在天普市天福茗茶接受華文媒體專訪，分享中華航空近期重要資訊。（記者張宏／攝影）
中華航空（China Airlines）北美區處處長鄭玉麟（右三）和華航美洲地區行銷協理張國楨（右二）16日在天普市天福茗茶接受華文媒體專訪，分享中華航空近期重要資訊。（記者張宏／攝影）

中華航空（China Airlines）北美區處處長鄭玉麟說，北美地區成為華航重要獲利點，看好市場需求前景及服務旅客，未來還會計畫增加舊金山飛台北和洛杉磯飛台北的下午航班。

華航推出今年最大機票折扣優惠、米其林機上餐點季節換、成為華航會員福利多多。和華航美洲地區行銷協理張國楨和鄭玉麟16日在天普市天福茗茶接受華文媒體專訪，分享近期重要資訊。

鄭玉麟表示，2023年北美營收較去年同期增長825%，為今年客運收入主力之一。以往北美地區占華航收入比重的15%，如今增長為20%到25%，美洲出發航班截至今年10月底為止，每月平均載客率將近九成，較去年成長3%，總載客量成長超過20%。預估華航2023年整年度，北美往返台灣載客量可達90萬人次。

他說，華航深耕北美市場53年，目前北美航網已有美國東西岸的紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及加拿大溫哥華等五個航點。另已進行評估是否延伸至西雅圖或其他重要城市，期待使北美航網版圖更加完整。目前華航每周10班洛杉磯飛台北航線，每日一班獨家安大略飛台北航線，未來還會計畫增加舊金山飛台北和洛杉磯飛台北的下午航班。

張國楨表示，華航最近推出「年度最強」優惠，從即日至11月28日開票，民眾搶先預訂明年1月13日至5月15日美國出發的機票，可限時享受最低85折起的機票價格。

華航也求新求變，力圖給旅客帶來更好乘機體驗。華航將引進24架787機隊，預計2025年陸續抵達，2028年全部交付。787客機為旗艦級新世代產品，將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三個艙等。機艙內不僅可更精準掌握乘客適合的濕度與壓力，減緩長程旅途可能造成之不適感，機身結構亦可減少碳排放。

華航商務艙旅客可事先選餐，享受米其林三星「頤宮」頂級粵式料理。（華航圖片）
華航商務艙旅客可事先選餐，享受米其林三星「頤宮」頂級粵式料理。（華航圖片）

美食也是華航亮點，凡台灣出發前往歐洲、美加長程航班全艙等旅客可零時差、零距離享受台灣連五年榮獲米其林三星「頤宮」頂級粵式料理，且隨著季節更換菜單，且華航商務艙旅客還可事先選餐，如秋季主菜有紅燒中東極品四頭鮑撈麵和明年1月推出的麻婆豆腐龍蝦佐米飯。

洛杉磯 舊金山 航線

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