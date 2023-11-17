華裔博士 獲ACGME「教學勇氣獎」

洛杉磯綜合醫療中心總監Eric謝博士獲ACGME「教學勇氣獎」殊榮。（洛杉磯綜合醫療中心提供）

洛杉磯 健康服務中心和洛杉磯綜合醫療中心（LA General Medical Center）日前公布2023年ACGME Parker J. Palmer獎評選結果，洛杉磯綜合醫療中心總監（LA General）Eric謝（Eric Hsieh）博士斬獲「教學勇氣獎」。這項享有聲望的獎項，旨在表彰獲獎者對醫學教育 、創新領導力以及對推動醫學領域發展的貢獻。

總部位於芝加哥的美國醫學研究生教育認證委員會（ACGME，Accreditation Council for Graduate Medical Education），是負責認證美國所有醫學研究生和醫學培訓計畫的機構，包括評估和認證醫療住院醫師和實習計劃。該機構頒發的Parker J. Palmer獎，被美國醫學教學界視為行業權威和崇高榮譽的獎項。

洛杉磯綜合醫療中心表示，Eric謝此次獲得同事與同行提名，可謂是實至名歸。拿到Parker J. Palmer獎，證明Eric謝作為醫師教育家的肯定，他變革性的領導力對醫學院學員、患者以及他們的生活，都產生重大影響。

洛杉磯綜合醫療中心表示，在擔任計畫主任期間，謝醫師以非凡的韌性，應對不斷變化的醫學教育格局。他優先考慮學員教育經驗穩定性。他倡導樹立學員、患者和教育目標，對機構內表現不佳的項目進行特別審查，提高行業效率。他在這一領域的專業知識，不僅在內科專業、而且在整個洛杉磯綜合醫院內協助實施研究生醫學教育（GME）都具有創新實踐意義。頒獎儀式將在2024年3月8日ACGME年度教育會議上舉行。