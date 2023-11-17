我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

華裔博士 獲ACGME「教學勇氣獎」

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯綜合醫療中心總監Eric謝博士獲ACGME「教學勇氣獎」殊榮。（洛杉磯綜合醫療中心提供）
洛杉磯綜合醫療中心總監Eric謝博士獲ACGME「教學勇氣獎」殊榮。（洛杉磯綜合醫療中心提供）

洛杉磯健康服務中心和洛杉磯綜合醫療中心（LA General Medical Center）日前公布2023年ACGME Parker J. Palmer獎評選結果，洛杉磯綜合醫療中心總監（LA General）Eric謝（Eric Hsieh）博士斬獲「教學勇氣獎」。這項享有聲望的獎項，旨在表彰獲獎者對醫學教育、創新領導力以及對推動醫學領域發展的貢獻。

總部位於芝加哥的美國醫學研究生教育認證委員會（ACGME，Accreditation Council for Graduate Medical Education），是負責認證美國所有醫學研究生和醫學培訓計畫的機構，包括評估和認證醫療住院醫師和實習計劃。該機構頒發的Parker J. Palmer獎，被美國醫學教學界視為行業權威和崇高榮譽的獎項。

洛杉磯綜合醫療中心表示，Eric謝此次獲得同事與同行提名，可謂是實至名歸。拿到Parker J. Palmer獎，證明Eric謝作為醫師教育家的肯定，他變革性的領導力對醫學院學員、患者以及他們的生活，都產生重大影響。

洛杉磯綜合醫療中心表示，在擔任計畫主任期間，謝醫師以非凡的韌性，應對不斷變化的醫學教育格局。他優先考慮學員教育經驗穩定性。他倡導樹立學員、患者和教育目標，對機構內表現不佳的項目進行特別審查，提高行業效率。他在這一領域的專業知識，不僅在內科專業、而且在整個洛杉磯綜合醫院內協助實施研究生醫學教育（GME）都具有創新實踐意義。頒獎儀式將在2024年3月8日ACGME年度教育會議上舉行。

醫學 教育 洛杉磯

上一則

慈濟秋冬家庭安全博覽會 周日舉行

下一則

好康報您知／好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

延伸閱讀

洛杉磯10號公路提前到下周二開放

洛杉磯10號公路提前到下周二開放
吳宗錦出新書「家園隨筆」和「旅行 : 生活的浪花」

吳宗錦出新書「家園隨筆」和「旅行 : 生活的浪花」
洛縣本季首見流感死亡病例 死者未注射疫苗

洛縣本季首見流感死亡病例 死者未注射疫苗
成本高、人力短缺、出生率降 加州產科醫院3年關27家

成本高、人力短缺、出生率降 加州產科醫院3年關27家
緩解交通 洛市推免費公共交通

緩解交通 洛市推免費公共交通
大眾運輸少人搭 趁勢推廣好時機

大眾運輸少人搭 趁勢推廣好時機

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺