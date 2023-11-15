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僑界赴金山挺習近平 組千人巴士團 保安荷槍實彈護航

本報記者╱洛杉磯報導
南加華人華僑聯合總會的成員們都頭戴小紅帽。（鹿強提供）
南加華人華僑聯合總會的成員們都頭戴小紅帽。（鹿強提供）

近千名頭戴小紅帽的南加州華僑，從未滿20歲的留學生到超過90多歲的長者，14日清晨遠赴舊金山力挺習拜會，並喊出「習主席待幾天，大家就待幾天」 。

此次南加僑界出動20輛大巴，預訂400個房間，組織者之一鹿強表示，大家熱情高漲，一路全程歡迎習近平，不僅有來自南加，還有來自紐約的近千人和其他地區的華人華僑，預計這幾日舊金山會聚集至少上萬人。

14日早上6時天還沒亮，來自四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往舊金山的大巴。南加組織者鹿強表示，原定14日上午8時左右出發，但因習近平當天下午2點左右就會抵達，所以臨時提前到早上6點，大約800多人分乘20輛大巴出發，光是接送地點就七八個。每輛車都是50人座大巴，且每台車配一個導遊，這次活動大概4天3夜，除表達對習近平的支持，同時也會安排大家在當地旅遊。

鹿強表示，他利用自身旅行社資源，到處找車找合作夥伴，現在是旺季，每台車每天花銷至少是5000元。舊金山酒店的單價也較高，且現在是旺季，每個房間至少在150元左右，預訂五個酒店400個房間。吃飯要分好幾個餐廳，多數是中餐，光是盒飯就要準備千份，全程花銷至少幾十萬元，都是大家捐款。

這次南加總動員，參加者有學生也有長者，學生有200人，來自南加各所大學，最遠來自聖地牙哥加大、聖塔芭芭拉加大，還有洛杉磯加大、北嶺州大等學校。華人長者如南加僑界熟知的僑領張素久大姐，年近90，仍堅持要去。同行者也有其他年邁華僑，組織者擔心太多老人家會照顧不過來，勸阻了一些人，但還是有很多人堅持前往。

舊金山活動現場各方勢力聚集，預計會有上萬人，背景複雜。為保障安全，南加華僑們還聘請10名荷槍實彈的保安。鹿強表示，聘請十個荷槍實彈穿制服的保安，主要是維護現場秩序。並且提醒大家不要惹事打架，但也不能被其他人騷擾，堅持動口不動手。

鹿強有多年的組織歡迎或抗議活動的經驗，很重視保密，連住哪裡都不公開。他說，全美各地的人都在這一兩天趕過來，舊金山維安是一大考驗。習近平近十年都沒有來美國，大家期盼這次能讓中美關係改善。

洛杉磯華埠大聯盟代表。（鹿強提供）
洛杉磯華埠大聯盟代表。（鹿強提供）
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美，圖為南加台山聯誼會代表...
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美，圖為南加台山聯誼會代表。（鹿強提供）
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美，（鹿強提供）
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美，（鹿強提供）
14日早晨天還沒亮，來自四面八方的人們拉著行李箱，聚集在南加多個集合點登上前往舊...
14日早晨天還沒亮，來自四面八方的人們拉著行李箱，聚集在南加多個集合點登上前往舊金山的大巴。（鹿強提供）
在14日早上6時天還沒亮就有四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往...
在14日早上6時天還沒亮就有四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往舊金山的大巴。（鹿強提供）

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