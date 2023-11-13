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控亞馬遜未制止職場霸凌 內陸倉庫員工獲賠120萬

聖伯納汀諾訊
圖為San Bernardino Justice Center。（資料照片）
圖為San Bernardino Justice Center。（資料照片）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）一名員工日前向法院提告亞馬遜，近日獲賠120萬元。陪審團認定，同事故意對原告施加情感困擾，而人力資源部未能妥善處理投訴並制止騷擾行為，因此亞馬遜有責任賠償。

原告庫普（Michael Kopp），2015年10月開始在亞馬遜發貨中心工作，2016年3月轉為全職。訴訟文件指出，庫普曾是表現優秀員工，在2019年被評為「發貨中心生產力排名第三」。

由於原告患亞斯伯格症（Asperger's syndome），有閱讀困難和讀書障礙，遭受同事「嚴重虐待」。同事對他經常發表刻薄評論，包括「你是廢物」、「為什麼公司要雇用自閉症患者？」等。

2017年，其中一位主要施暴者向原告投擲約四磅重箱子，擊中庫普頭部。儘管原告向經理投訴，但未獲太多支持。雖然庫普一再向管理層反應，但騷擾和威嚇仍在持續。庫普認為，持續騷擾和欺凌，是同事合作進行。

原告律師巴伯（John Barber）表示，陪審團認定，亞馬遜發貨中心人資部門未有效介入，對原告造成情感上的困擾。

該案判決結果引起社會對亞馬遜工作環境關注，讓人們更關心企業如何應對員工投訴，以及對殘障員工支持和保護。

離開亞馬遜後，庫普表示他感到非常沮喪，多年來一直努力保持穩定，尋找穩定的新工作。庫普表示，他離開亞馬遜的工作後，無法支付汽車貸款、車險費，還失去健保，一直依靠曾祖母的幫助生活。

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