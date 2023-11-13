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南加淡江校友會年會 歡聚傳薪火

記者張庭瑜╱聖蓋博市報導
主桌來賓合影留念，慶祝淡江校友會的41周年慶。（記者張庭瑜/攝影）
主桌來賓合影留念，慶祝淡江校友會的41周年慶。（記者張庭瑜/攝影）

加州淡江校友會11月12日（周六）在聖蓋博希爾頓飯店舉辦第41屆年會。金曲表演是當晚亮點之一，表演者中，有多人曾獲大專盃卡拉OK歌唱比賽冠軍。此次年會還在晚宴中頒發獎學金，象徵淡江校友薪火相傳的精神。

歷屆會長一一傳遞蠟燭，象徵著薪火相傳的傳統和責任感。（記者張庭瑜/攝影）
歷屆會長一一傳遞蠟燭，象徵著薪火相傳的傳統和責任感。（記者張庭瑜/攝影）
學子們獲頒獎學金。（記者張庭瑜/攝影）
學子們獲頒獎學金。（記者張庭瑜/攝影）

晚宴開場由卡拉OK金曲表演精彩呈現，接著全體賓客齊唱淡江大學校歌。活動中，歷屆淡江校友會會長站在台前，依年份傳遞蠟燭，象徵薪火相傳和校友間的情感與責任。接著，北美淡江大學校友基金會董事長彭曼齡，為淡江校友子孫們頒發獎學金，鼓勵他們學習和成長。

會長交接儀式在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀的見證下進行，2023年度會長方惠蘭將職位交接給2024年度會長李宜樺。

交接儀式在紀欽耀（中）的見證下正式進行，由2023年度會長方惠蘭（左一）正式將職...
交接儀式在紀欽耀（中）的見證下正式進行，由2023年度會長方惠蘭（左一）正式將職位交接給2024年度會長李宜樺。（記者張庭瑜/攝影）
淡江校友校友獲頒獎盃，表彰他們的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
淡江校友校友獲頒獎盃，表彰他們的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

方惠蘭表達對來賓的感激之情。她說，2023年是疫情後，重新開放活動的一年，南加州淡江校友會舉辦超過30項活動，加強校友間的情感聯繫。

方惠蘭表示，身為淡江校友，她感到光榮和自豪。希望淡江校友會團結和服務精神能夠傳承，期待新任會長能繼續為校友提供卓越服務。

聯邦眾議員趙美心（中）向方惠蘭（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
聯邦眾議員趙美心（中）向方惠蘭（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
加州眾議員方樹強向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
加州眾議員方樹強向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
核桃市長伍立倫（左）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
核桃市長伍立倫（左）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
聖蓋博市副市長吳程遠（左一）、市議員丁言愉（右一）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭...
聖蓋博市副市長吳程遠（左一）、市議員丁言愉（右一）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
核桃市長伍立倫（左）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
核桃市長伍立倫（左）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
劉雲平的媽媽代表劉雲平向方惠蘭（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
劉雲平的媽媽代表劉雲平向方惠蘭（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
吳帥倫代表佛光山向方惠蘭（右）頒發表揚狀，以表彰她對社區和淡江校友會的卓越貢獻。...
吳帥倫代表佛光山向方惠蘭（右）頒發表揚狀，以表彰她對社區和淡江校友會的卓越貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

2024年度會長李宜樺表示，前幾位會長都成功傳承淡江校友會的核心精神，他也承諾將繼續這一傳統。上任後首要目標，是尋找並重新聯繫失散校友，讓他們重返大家庭。他計劃建立關懷小組，支持校友中的弱勢群體，為他們提供協助。李宜樺呼籲校友們團結一致，將關懷傳遞到美國的每個角落。

幾位來賓包括潘傑夫（左二）、趙美心（右一）、紀欽耀（右二）和方惠蘭（左一）合影留...
幾位來賓包括潘傑夫（左二）、趙美心（右一）、紀欽耀（右二）和方惠蘭（左一）合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

與會嘉賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeffrey Prang）、聯邦眾議員劉雲平的代表，同時也是他的母親劉丘繼聰、核桃市長伍立倫和聖蓋博市副市長吳程遠、市議員丁言愉、國際佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫、中華會館李金生主席等。

洛杉磯 加州 眾議員

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