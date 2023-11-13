南加淡江校友會年會 歡聚傳薪火

主桌來賓合影留念，慶祝淡江校友會的41周年慶。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 淡江校友會11月12日（周六）在聖蓋博希爾頓飯店舉辦第41屆年會。金曲表演是當晚亮點之一，表演者中，有多人曾獲大專盃卡拉OK歌唱比賽冠軍。此次年會還在晚宴中頒發獎學金，象徵淡江校友薪火相傳的精神。

歷屆會長一一傳遞蠟燭，象徵著薪火相傳的傳統和責任感。（記者張庭瑜/攝影） 學子們獲頒獎學金。（記者張庭瑜/攝影）

晚宴開場由卡拉OK金曲表演精彩呈現，接著全體賓客齊唱淡江大學校歌。活動中，歷屆淡江校友會會長站在台前，依年份傳遞蠟燭，象徵薪火相傳和校友間的情感與責任。接著，北美淡江大學校友基金會董事長彭曼齡，為淡江校友子孫們頒發獎學金，鼓勵他們學習和成長。

會長交接儀式在駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀的見證下進行，2023年度會長方惠蘭將職位交接給2024年度會長李宜樺。

交接儀式在紀欽耀（中）的見證下正式進行，由2023年度會長方惠蘭（左一）正式將職位交接給2024年度會長李宜樺。（記者張庭瑜/攝影） 淡江校友校友獲頒獎盃，表彰他們的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

方惠蘭表達對來賓的感激之情。她說，2023年是疫情後，重新開放活動的一年，南加州淡江校友會舉辦超過30項活動，加強校友間的情感聯繫。

方惠蘭表示，身為淡江校友，她感到光榮和自豪。希望淡江校友會團結和服務精神能夠傳承，期待新任會長能繼續為校友提供卓越服務。

聯邦眾議員趙美心（中）向方惠蘭（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 加州眾議員方樹強向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 核桃市長伍立倫（左）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 聖蓋博市副市長吳程遠（左一）、市議員丁言愉（右一）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 核桃市長伍立倫（左）向方惠蘭頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 劉雲平的媽媽代表劉雲平向方惠蘭（左）頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影） 吳帥倫代表佛光山向方惠蘭（右）頒發表揚狀，以表彰她對社區和淡江校友會的卓越貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

2024年度會長李宜樺表示，前幾位會長都成功傳承淡江校友會的核心精神，他也承諾將繼續這一傳統。上任後首要目標，是尋找並重新聯繫失散校友，讓他們重返大家庭。他計劃建立關懷小組，支持校友中的弱勢群體，為他們提供協助。李宜樺呼籲校友們團結一致，將關懷傳遞到美國的每個角落。

幾位來賓包括潘傑夫（左二）、趙美心（右一）、紀欽耀（右二）和方惠蘭（左一）合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

與會嘉賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeffrey Prang）、聯邦眾議員劉雲平的代表，同時也是他的母親劉丘繼聰、核桃市長伍立倫和聖蓋博市副市長吳程遠、市議員丁言愉、國際佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫、中華會館李金生主席等。