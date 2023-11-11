華美博物館頒獎 600人赴盛會

華美博物館「第27屆歷史締造者頒獎典禮」獲獎者與嘉賓合照。（主辦方提供）

11月9日，華美博物館 「第27屆歷史締造者頒獎典禮」於洛杉磯市朋拿凡丘酒店（(Westin Bonaventure Hotel)）隆重舉行，來自社會各界逾600嘉賓共襄盛會。主辦單位共頒發六個歷史締造者獎項，表彰具傑出成就的個人及機構精英為社區帶來深遠的影響。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘 (Dr. Gay Yuen) 表示，今年大會主題：「高瞻遠矚．繼往開來」反映了大家在汲取過去的經驗教訓之際，為子孫後代著想，需要加強團結。她很高興再次與社會各界朋友及支持者齊聚一堂，並對博物館的使命充滿了新的承諾。今年的獲獎者藉著他們的工作與義工服務，體現了繼續推動整個社區發展的價值觀。

該活動贊助商McCourt Partners的資深副總裁王則雅 (Jessica Wong) 表示，該公司總部位於洛杉磯歷史悠久的華埠 ，因此，他們親身體驗了這個社區豐富的歷史，並認識到保護華埠的重要。作為一家可追溯至1880 年代的家族企業，他們深知那些引領潮流者對後人所產生的持久和深遠影響。

華美博物館館長張耀龍 (Mike Truong) 正式宣佈了本年度歷史締造者得獎人，會場放映了獲獎者的資歷視頻。接著，蒙市奪槍英雄蔡班達 (Brandon Tsay) 站台，呼籲大家支持華美博物館，向各族裔推廣美國華人歷史之重要價值及貢獻。

本屆得獎者包括下列個人及團體：陳國馨 (Pam Chen) 獲頒「新聞與媒體影響力獎」、翁宗大 (Dayton Ong) 獲頒「社區先鋒卓越獎」、王宗賢 (Nathan Wang) 獲頒「音樂勇士卓越獎」、黃柳霜 (Anna May Wong) 獲頒「呂國芳博士終身成就獎」、南加州 華裔退伍軍人國會金質勛章倡導者獲頒「美國精神卓越獎」、華埠服務中心獲頒「劉成威法官遠見獎」。今年的會長卓越貢獻獎頒發給月前逝世的董事關幼茜 (Dorothy Hall Tamashiro) ，由她的兒子上台接受表彰。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）主持「美國精神卓越獎」環節，她向3位二戰退伍軍人頒發該獎項。加州、各地方城市官員紛紛向主辦單位及獲獎者致送表揚賀狀，祝福頒獎典禮圓滿成功。

晚會榮譽共同主席梅國璋 (Dr. Carl Moy) 與梅琳達 (Linda Moy) 伉儷，都曾經是歷史締造者獎項得主。頒獎典禮共同主席為曾永燊 (Larry Jung) 與廖美華 (Mei Wah Lau) 。