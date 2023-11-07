洛縣房價居高不下 全美名列前茅

報告顯示，洛縣名列全美房價最貴大都會區之一。（取材自FOX電視台畫面）

福斯（FOX）電視台報導，房地產研究工具PropertyShark 3日發布報告指出，洛縣今年（2023年）仍是全美房價最昂貴地區之一，比佛利山 （Beverly Hills）和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）在全美十大最昂貴郵遞區號中占據兩個席次。橙縣新港灘（Newport Beach）與聖地牙哥 縣聖塔菲牧場（Rancho Santa Fe）也擠進全美前十。

報告稱，洛杉磯為全美第二貴大都會 區，有29個郵遞區號名列全美前100名最昂貴地區。其中，比佛利山郵遞區號90210房屋中位數售價為480萬元，與去年相比略下降6%，全美身價排名第五。另一個名列全美前十昂貴的聖塔蒙尼卡所在90402郵遞區號，房屋售價中位數為448萬元，比前一年上漲2%。

新港灘所在的92661郵遞區號，房屋售價中位數為449萬元，僅略高於聖塔蒙尼卡。第10名為郵遞區號92067的聖地牙哥縣聖塔菲牧場（Rancho Santa Fe），2023年房屋售價中位數為424萬元。

整體而言，全美十個最獨特郵遞區號中，有七個來自加州。該研究主要根據房屋成交量，而非要價來計算銷售價格中位數。

至於全美身價最高的郵遞區號，仍是灣區的阿賽頓市（Atherton）所在的94027。數據稱，這個位於矽谷地區的富有城市，房屋售價中位數為830萬元，年成長5%。