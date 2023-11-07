洛市議會促開發攤販零售專區

洛杉磯市議會委員會3日批准一項動議，特別販售區，允許街頭小販在特別地區，如好萊塢等地區街道進行販售。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 市議會委員會3日批准一項動議，呼籲開發特別販售區，允許街頭小販在好萊塢 （Hollywood）等地區販售，該市民權、公平、移民、老化和殘疾委員會一致投票 贊成該動議。

該動議的目標，是利用從街頭販售試點計畫中汲取的經驗，制定針對全市範圍的框架，允許在全市範圍內，以更公平方式進行街頭販賣。目前該市人行道販售條例排除在九個地區的街頭小販，包括一些受歡迎的徒步區，如好萊塢星光大道和LA Live等。

市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martnez）、克雷科里安（Paul Krekorian）、普萊斯（Curren Price）和拉曼（Nithya Raman）10月20日共同提出上述動議。根據動議，市議員將要求城市檢察官準備並提交一項法令，更新該市現有的街頭販售法（street vending law）。

2022年12月，社區力量團體（Community Power Collective）、東洛杉磯社區組織（East LA Community Corporation）和城市共榮行動（Inclusive Action for the City）三個社區團體組織及律師，代表人行道攤販對洛市提起訴訟，質疑該市街頭售貨法，違反2018年加州SB 946，街頭販賣合法化的州法。

當天會上，馬丁尼茲表示「我們都想要街頭販賣，但對它的外觀會有不同意見，這項動議不會影響目前正在發生由街頭小販提起的訴訟。」

委員會投票通過後，該動議將移交公共工程委員會進一步討論，最終再交由全體市議員投票。