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洛杉磯聯合學區 高一必修種族課

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯聯合學區2023年秋季班入學的高一生將必須完成種族課才能畢業。圖為教委會議事過程。（取自FOX電視台畫面）
洛杉磯聯合學區2023年秋季班入學的高一生將必須完成種族課才能畢業。圖為教委會議事過程。（取自FOX電視台畫面）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）教委會近日重申，2023年秋季班入學的高一生將必須完成種族課才能畢業。教委會主席戈德布（Jackie Goldberg）強調，此一必修要求是為了讓課綱更能反映加州多元社群的歷史與文化。

戈德布強調，種族課程的優點很多，年輕學子能夠過課綱更瞭解不同出身背景的人可能面臨何種挑戰，但仍然能對美國作出貢獻。洛杉磯聯合學區170間學校將提供至少11種課綱，方向包括非裔文學、亞太裔研究與墨裔文學。

種族課綱自2027年畢業班開始成為必修，意即2023年秋季班入學的學生，都必須依2020年8月的決議「Ethnic Studies for All Students Resolution」在畢業前完成種族課綱。

上述決議源自黑人的命也是命運動（Black Lives Matter movement）。加州州長2021年簽署法案，正式要求種族課成為必修，不過反對者認為，此舉將導致校園瀰漫「種族批判論」（critical race theory）。

然而，決議通過後，洛杉磯聯合學區種族課的選修學生就大增300%，由不到8000人增至2萬5000人。聯合學區的決議也使LAUSD的畢業生比加州其他地方的學生，早三年就必須完成種族課，LAUSD也是採用種族課綱的最大學區。

學區 加州 洛杉磯

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