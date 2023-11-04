華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

美國好市多出售1盎司金條，許多華人都加入到搶購隊伍中。（取自好市多官網）

在對未來和通膨，經濟情勢不安的背景下，不少華人希望借助真金白銀獲得保障和保值，因此好市多 出售金條消息傳出，華人奔走相告購買。可是買到金條後，金條存放在哪裡更安全？如何再出售等問題開始產生困擾。

首先是金條存哪裡更安全？有華人分享存放金條的各種地點，有的人是存放在不起眼的地方，如孩子玩的舊玩具、或是把廢棄電腦內臟挖幹凈，在裡面放金條。還有人放在自家花盆或者菜地裡，或是把冰箱門拆了放門夾層。

不過這些地方有人吐槽說，金屬探測器會讓金條無所遁形。因此有人打算買個鐵製置物架或書架，把金條藏在鐵條中或夾板中間，隱蔽又探測不到，因為都是金屬。

還有人建議存在銀行保險 箱，但是現在一些大銀行的保險箱可能根本租不到，且存放在保險箱也未必保險，之前就有銀行保險箱房間被盜匪打開了，損失也是自負。

其次買好市多金條真的值嗎？購買好市多金條好處是品質保證和購買手續簡單，但是好市多金條一條難求，每個會員也只能買兩根金條，因此想藉著購買金條顯著增加財富是有限的。同時好市多不是處理貴金屬專家，也不會提供建議或資訊來幫助大家了解投資 黃金的選擇。

有媒體整理出買金條可能遇到不利因素包括缺乏收益、價格波動、交易成本等，因此如果是買好市多金條則需要比較當時的黃金市價較妥當。

如何轉售？可選擇線上銷售，因為線上商家管理費用較低，價格會更優惠，也可找到所在地區的金銀經銷商，但值得注意黃金屬於投資資產，出售金條金幣會有大概28%的資本利得稅（capital gains tax）。

理財網站Bankrate認為，好市多賣金條的贏家只有金商和好市多，若買進大量黃金，必須要購買保險來提供保障，在某些極端情況下，也是一筆不小開銷。同時要小心黃金被偷竊風險，這與股票或ETF等其他投資不同，如果無法保障黃金的收藏安全，很可能被盜走。

至於有無相關其他商品？除了好市多，也可在APMEX 或JM Bullion 線上經銷商、實體經銷商及一些銀行和經紀公司購買金條。或者購買黃金股票和 ETF，也可購買黃金股票，不過任何類型的黃金投資都不能保證短期或長期有效。如希望將資金用於低風險投資，或許可考慮美國國庫券或國債。